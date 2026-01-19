1 milyon amatör denizciye kritik uyarı: O tekneyi artık kullanamazsınız!

Hürriyet yazarı Sefer Levent, bugün yayımlanan köşe yazısında Türkiye’de sayıları 1 milyonu aşan amatör denizcileri yakından ilgilendiren kritik bir yönetmelik değişikliğini gündeme taşıdı. "Denizci Ülke, Denizci Millet" projesiyle belge alan vatandaşların durumunu irdeleyen Levent, yeni dönemde belgelerin ikiye ayrıldığını ve mevcut hakların korunması için bir geçiş süreci tanındığını aktardı.

"1 MİLYON AMATÖR DENİZCİ PROJESİ" VE GEÇMİŞ SÜREÇ

Sefer Levent, yazısında öncelikle 2022 yılının Aralık ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen töreni hatırlattı. Denizcilik kültürünü aşılamak amacıyla başlatılan "1 Milyon Amatör Denizci Projesi"nin hedefine ulaştığını belirten yazar, o dönem "Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belge Teslim ve Protokol İmza Töreni" ile Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle çevrili coğrafyasında amatör denizci sayısının 1 milyonu aştığına dikkat çekti.

Levent, yazısında dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun törende yaptığı şu konuşmaya yer verdi:

“Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci projemizle temel eğitimler, uzman eğiticiler tarafından verildi ve 2023 yılından önce 1 milyon amatör denizci hedefine ulaşıldı. Atalarımızın; Türk Boğazlarında yaklaşık 3 asır mutlak egemenlik devri yaşayarak; Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de tam anlamıyla deniz kontrolü sağlayarak, okyanuslara ulaşıp bir cihan imparatorluğu kurmaları, hepimizin hakikatidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 20 yılda, Cumhurbaşkanımız liderliğinde attığımız her adımı bu bilinçle atıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa’nın ‘Denizlere hâkim olan, cihana hâkim olur’ sözü günümüzde doğruluğunu halen ve güçlü bir biçimde korumaktadır.”

Kendisinin de zorlu sınavlarla belge alan amatör denizcilerden biri olduğunu vurgulayan Levent, proje kapsamında 1 milyon hedefine ulaşılması adına belge alımının sonradan kolaylaştırıldığını ifade etti.

YENİ YÖNETMELİK VE DEĞİŞEN STANDARTLAR

Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından yeni bir yönetmelik yayımlandığını duyuran Sefer Levent, bugüne kadar tek tip belge ile 2.5 metreden 24 metreye kadar olan ticari olmayan teknelerin kullanılabildiğini ancak bu durumun değiştiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik" ile belgeler sınıflandırıldı.

10 METREYE BİR BELGE: ADB 10

Levent’in aktardığı bilgilere göre, Amatör Denizci Belgesi (ADB) artık "ADB 10" ve "ADB 24" olarak iki kategoriye ayrıldı. Tam boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak isteyenlerin "ADB 10" belgesine sahip olması gerekecek.

Yazıda bu belge için aranan şartlar şöyle sıralandı:

16 yaşını doldurmuş olmak.

Sağlık şartlarını taşımak.

Uzaktan teorik eğitim ile uygulama eğitimini tamamlamak ve sınavda başarılı olmak.

Levent ayrıca, 18 yaşından küçük ADB 10 sahiplerinin, tekneleri yalnızca yanlarında ADB 10 sahibi bir yetişkin varken kullanabileceği detayını paylaştı.

24 METREYE AYRI BELGE: ADB 24

Gövde boyu 24 metreye kadar olan tekneler için "ADB 24" belgesinin zorunlu hale geldiğini belirten Hürriyet yazarı, bu belgeyi alacak adaylarda aranan şartları ise şöyle aktardı:

18 yaşından gün almış olmak.

En az 12 ay süreyle ADB 10 sahibi olmak.

Eğitim ve sınavları tamamlamak.

Levent, bazı denizcilik fakültesi veya yüksekokul mezunları ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi mezunlarının sınavsız ADB 24 alabileceğini de ekledi.

İstikamet Mısır dediler kaçıp gittiler

MEVCUT 1 MİLYON KİŞİ NE YAPACAK?

Sefer Levent, yazısının en dikkat çekici bölümünde, "Ben ve benim gibi hali hazırda Amatör Denizci Belgesi olan 1 milyonu aşkın kişi ne yapacak?" sorusuna yanıt verdi. Yönetmeliğin mevcut belge sahiplerine 5 yıl geçiş hakkı tanıdığını belirten yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler 24 metre dahil 24 metreye kadar olan tekneleri elimizdeki belgeler ile 5 yıl daha kullanabileceğiz. Bu 5 yıl içinde ADB 24 için gerekli teorik eğitimi tamamlamazsak elimizdeki mevcut belgeler otomatik biçimde ADB 10’a düşecek. Yani 10 metrenin üzerindeki tekneleri 5 yıl sonra kullanamayacağız."

NOTERSİZ KULLANIM YOK

Yazıda dikkat çekilen bir diğer önemli düzenleme ise tekne kullanım yetkisi üzerine oldu. Levent, amatör denizci belgelerinin artık teknelere tanımlandığını, noter veya liman başkanlığı onaylı yetki yazısı olmadan bir tekne sahibinin teknesini başkasına kullandıramayacağını belirtti.

Ancak Levent, tekne sahiplerinin aile üyelerinin, amatör denizci belgeleri olması kaydıyla noter onayı olmaksızın o tekneyi kullanabileceği istisnasını paylaştı. Yetki yazıları için liman başkanlığınca 1.000 TL ücret alınacağını belirten yazar, onaysız kullanım durumunda belgelerin 6 ay süreyle askıya alınacağını ifade etti.

TİCARİ YASAK, ALKOL SINIRI VE CEZALAR

Sefer Levent, özel teknelerin ticari amaçla kullanılmasının yasaklandığını ve ihlal durumunda tekne metre başına 2 bin 500 TL idari ceza uygulanacağını aktardı. Ayrıca ADB belgesiyle ticari faaliyette bulunanlara da aynı şekilde ceza kesileceği belirtildi.

Levent'in yazısında yer verdiği diğer cezai yaptırımlar ise şunlar oldu:

Denetimlerde kan alkol seviyesi 0.25 mg/ml’yi aşanların belgeleri 6 ay süreyle askıya alınacak.

Hız sınırlarını aşan veya yüzme sahalarına tehlikeli şekilde yaklaşanların belgeleri 6 ay askıya alınacak.

Belgesi olmadan veya askıda iken tekne kullananlar metre başına 2 bin 500 TL ceza ödeyecek.

Sefer Levent yazısını, söz konusu yönetmeliğin 6 ay sonra yürürlüğe gireceği notuyla tamamladı.