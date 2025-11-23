Zam üstüne zam gelmişti! Motorinde fiyat yine değişiyor

Akaryakıtta son haftalarda motorine artarda ve büyük miktarlı zamlar araba sahiplerini çileden çıkarırken bu kez indirim haberi geldi.

Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı. Ancak uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi bu kez tersine çevirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin grubunda beklenen indirim haberi geldi.

SALI GÜNÜ TABELA DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR!

2021/10/26/benzin.jpg

Piyasalardaki bu hareketliliğin pompaya yansımasıyla birlikte, motorin fiyatlarında kayda değer bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Yetkililer, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 lira 44 kuruşluk bir indirim beklendiğini duyurdu.

İKİ GÜN ÖNCE ZAM GELMİŞTİ

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

İndirim öncesi 23 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle şekillendi:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2022/03/04/benzin.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

