Yurttaşın yatırım tercihi yine altın oldu

Yurttaşın yatırım tercihi yine altın oldu
Yayınlanma:
Altındaki yükseliş, TCMB'nin bilançosuna 51 milyar dolar katkı sağlarken, yurttaşın yastık altı altın birikimi 740 milyar dolara ulaştı.

Altın fiyatlarındaki artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilançosuna değerleme katkısı sağlarken, yastık altı birikimleri de rekor seviyeye yükseldi. Küçük tasarruf sahiplerinin tercihi altından yana oldu.

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSUNA 51 MİLYAR DOLAR KATKI

Altın fiyatlarındaki yükselişin TCMB rezervlerine değerleme yoluyla katkısının 51 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bu katkı, Merkez Bankası'nın 2025 yılında yaklaşık 500 milyar TL kâr elde etmesinde etkili oldu. Ancak bankanın birikmiş zararı 2,6 trilyon TL seviyesinde bulunuyor.

2026'da altını ne bekliyor? "Kıyamet döngüsü" fiyatları uçurabilir2026'da altını ne bekliyor? "Kıyamet döngüsü" fiyatları uçurabilir

YASTIK ALTI ALTIN 740 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sözcü’nün haberinde yurttaşın yastık altında tuttuğu altın miktarının 5-6 bin ton arasında olduğu ve bunun parasal karşılığının yaklaşık 740 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise 9 Ocak itibarıyla 116,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladıYatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladı

BANKALARDAKİ KIYMETLİ MADEN MEVDUATI ARTIYOR

Bankalardaki kıymetli maden mevduatı, son bir yılda 15,3 milyar dolar artışla 86,3 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, toplam döviz mevduatlarının yüzde 39'unu oluşturuyor. Gerçek kişilerin kıymetli maden mevduatı 78,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Ekonomi
Erdoğan’ın tutmadığı seçim sözü emekliye 21 bin TL'ye mâl oldu
Erdoğan’ın tutmadığı seçim sözü emekliye 21 bin TL'ye mâl oldu
ABD-Avrupa krizi borsaları sert vurdu
ABD-Avrupa krizi borsaları sert vurdu