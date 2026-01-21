Yurttaşın yatırım tercihi yine altın oldu

Altın fiyatlarındaki artış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilançosuna değerleme katkısı sağlarken, yastık altı birikimleri de rekor seviyeye yükseldi. Küçük tasarruf sahiplerinin tercihi altından yana oldu.

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSUNA 51 MİLYAR DOLAR KATKI

Altın fiyatlarındaki yükselişin TCMB rezervlerine değerleme yoluyla katkısının 51 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bu katkı, Merkez Bankası'nın 2025 yılında yaklaşık 500 milyar TL kâr elde etmesinde etkili oldu. Ancak bankanın birikmiş zararı 2,6 trilyon TL seviyesinde bulunuyor.

YASTIK ALTI ALTIN 740 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sözcü’nün haberinde yurttaşın yastık altında tuttuğu altın miktarının 5-6 bin ton arasında olduğu ve bunun parasal karşılığının yaklaşık 740 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise 9 Ocak itibarıyla 116,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

BANKALARDAKİ KIYMETLİ MADEN MEVDUATI ARTIYOR

Bankalardaki kıymetli maden mevduatı, son bir yılda 15,3 milyar dolar artışla 86,3 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, toplam döviz mevduatlarının yüzde 39'unu oluşturuyor. Gerçek kişilerin kıymetli maden mevduatı 78,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.