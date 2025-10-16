Yumurtanın fiyatı 240 lira oldu! Yoksulun proteini nasıl etle yarışacak hale geldi?

TÜİK, Eylül ayında yüzde 3,23 olarak açıklarken yıllık enflasyon yüzde 33,29’a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda beklenenin üzerinde oranların açıklanmasındaki nedeni gıda fiyatlarındaki artışa bağlarken geçtiğimiz ilkbaharda yaşanan don felaketi ve yazın yaşanan kuraklığı işaret etmişti.

Gıda enflasyonu Eylül ayında yüzde 4,7 olurken, yıllık bazda yüzde 33,1'den yüzde 35,8'e yükseldi. Enflasyondan en çok etkilenen gıda ise yumurta oldu.

YUMURTANIN FİYATI 240 LİRA OLDU!

Eylül ayında fiyatı en çok artan gıda ürünü ise yüzde 19,84 ile yumurta oldu. Yaz aylarında fiyatı 5-6 TL bandında kadar gerileyen yumurta fiyatı, eylülde yeniden (ortalama) 8 TL’ye yöneldi.

Ağustosta bir koli yumurtanın (ortalama) fiyatı 200 TL iken, eylülde 240 TL’ye yükseldi.

Sektör temsilcileri yumurta fiyatlarında mevsimsellik etkisinin devreye girdiğini belirterek, fiyatlarda yaşanan yükselişi 5 sebebe bağladı.

YOKSULUN PROTEİNİ NASIL ETLE YARIŞACAK HALE GELDİ?

Türkiye'nin haberine göre; Kocaeli Gebze’de 4 bin tavuk ile yumurta yetiştiriciliği yapan bir üretici, “Yaz aylalarında aşırı sıcaklarda yumurta tüketimi düşüyor. Ancak sonbaharla ve okula dönüşle birlikte talepte de artış yaşanıyor” diyerek tüketim fazlalığına işaret etti.

Son birkaç yılda yaz mevsimlerinde aşırı sıcakların yaşandığını ve iklim koşulları sebebiyle ürün ömrünün daha kısa olduğunu belirten üreticiler, havaların soğumasıyla birlikte “yumurtayı hemen elden çıkarma” zaruretinin de ortadan kalktığını belirtiyor.

Kış aylarına yaklaşırken salma tavukçuluğun da yavaş yavaş azalmaya başladığını aktaran üreticiler, burada daha fazla yem ihtiyacının devreye girdiğini ve yem giderlerinin attığına dikkat çekiyor.

Bu arada soğuk hava koşullarının kümeslerde ısıtma maliyetlerini de artırdığını ifade eden yetiştiriciler, bütün bu mevsimsel faktörlerin yumurta fiyatlarına yansımaya başladığını aktarıyor.

Sonbaharla birlikte muhtemel kuş gribi vakaları da dikkatle takip ediliyor. Bu durumun, yumurta arzında muhtemel bir azalma riskini beraberinde getirmesinden endişe duyuluyor.

​​​​​​​

Geçen yıl yaklaşık 20 milyon kanatlı hayvan bu sebeple itlaf edilmiş bu yıl da ağustos ayının son haftasında Afyon’da yılın ilk kuş gribi vakası tespit edilmişti.