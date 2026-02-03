Yılın ilk ayında zamlar buhar oldu

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı çalışmayla ücretlerdeki erimeyi ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı verileri kıyaslayan Karasu, maaş artışlarının enflasyon karşısında nasıl eridiğini somut rakamlarla açıkladı.

"İKTİDARIN FOYASI DAHA YILIN İLK AYINDA ORTAYA ÇIKTI"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sürece tepki gösteren Karasu, iktidarın veri yönetimi politikasını eleştirdi. Maaş zamları belirlenirken kullanılan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"İşçi, memur ve emeklinin maaşları enflasyon artmasın diye enflasyon değerleriyle oynayıp onları açlığa, sefalete mahkum ettiler. Emekçiye yapılacak zamma gelince verileri ters yüz eden iktidarın foyası daha yılın ilk ayında ortaya çıktı."

TÜİK VE ENAG ARASINDAKİ FARK TABLOYA YANSIDI

Karasu açıklamasında, resmi kurum TÜİK ile bağımsız araştırma grubu ENAG'ın verilerini yan yana getirdi. İki kurumun açıkladığı oranlar arasındaki fark şu şekilde kayıtlara geçti:

TÜİK: Aylık yüzde 4,84 - Yıllık yüzde 30,65

Aylık yüzde 4,84 - Yıllık yüzde 30,65 ENAG: Aylık yüzde 6,32 - Yıllık yüzde 53,42

CHP'li Karasu’dan iktidara 'fitre' hesabı: Emekliyi de asgari ücretliyi de fitreye muhtaç ettiniz

CEPTEN ÇIKAN PARA: EMEKLİDEN 968, ASGARİ ÜCRETLİDEN 1355 TL

Enflasyon oranlarının maaşlara yansımasını hesaplayan Karasu, yılın henüz ilk ayında vatandaşın cebinden çıkan parayı kuruşu kuruşuna hesapladı. Karasu, iktidarın ekonomi yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Emekli aylığına bin liralık artışı ‘reyting’ olarak görenler, daha yılın ilk ayında emeklinin cebinden 968; 28 bin lira asgari ücretlinin cebinden de bin 355 lirayı geri aldı."

Karasu, açıklamasının devamında iktidarın ekonomi vaatleri ile yaşanan gerçeklik arasındaki çelişkiye işaret etti. Enflasyonun ana kaynağına değinen Karasu, sözlerini şöyle noktaladı:

"'Gabar petrolüyle refah artacak' masalını anlatanlar, şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Enflasyonun esas sebebi rantçılar ve onların besleyicisi AKP ile onun kara düzenidir."