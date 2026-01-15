CHP'li Karasu’dan iktidara 'fitre' hesabı: Emekliyi de asgari ücretliyi de fitreye muhtaç ettiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 için açıkladığı günlük 240 liralık fitre tutarını gündeme getirerek, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Karasu konuşmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde yaklaşık 17 milyon emekli yurttaşımız var. Bu insanlar yıllarca çalıştı, ülkesine katma değer kattı, vergisini ödedi. Ama şimdi sefalet ücretiyle hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. 2002 ile bugünü kıyaslamayı çok seviyorsunuz. 2002’de en düşük emekli aylığı bir buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Bugün ise en düşük emekli aylığı 18 bin 939 lira. Ortalama emekli aylığı ise 23 bin lira. Bugün emeklinin yaklaşık yüzde 70’i asgari ücret seviyesinde ya da altında aylık alıyor. Buradan soruyorum: Açlık sınırı 30 bin lirayı, yoksulluk sınırı 100 bin lirayı aşmışken, beş emeklinin maaşını toplasan yoksulluk sınırını geçmezken, büyükşehirlerde en düşük kira 25-30 bin liradan bahsedilirken sizler emekliye bu zulmü niye reva görüyorsunuz?"

"DİYANET RAKAMLARI GÖSTERİYOR Kİ..."

"Diyanet, 2026 yılı fitre miktarını günlük 240 lira olarak açıkladı. Tek kişi için aylık 7 bin 200, dört kişilik bir aile için 28 bin 800 lira. Diyanet’in rakamları gösteriyor ki siz bu ülkede asgari ücretliyi de emekliyi de fitreye muhtaç hale getirmişsiniz. Bu tablo bir tesadüf sonucu ortaya çıkmadı, bu tablo bilinçli bir siyasi tercihin sonucudur. Bu tablo emeklisini yük olarak gören AKP’nin kara düzeninin sonucudur."

"FAİZİ TEFECİYE DEĞİL HALKA VERSEYDİNİZ"

"Bugün en düşük memur emekli aylığı 27 bin 500 lira. Türkiye tarihinde ilk kez memur emeklisi açlık sınırının altında maaş alıyor. Tercih dedik ya, bakın 2026 bütçesine. Bir avuç tefeciye ödediğiniz faiz, tam 2,7 trilyon. Nas da ısrar etmeseydiniz bu yıl ödeyeceğimiz faiz 2,7 trilyon değil, yaklaşık 1 trilyon civarında olacaktı. Yani en düşük emekli aylığı alan 5 milyona yakın vatandaşımızı asgari ücret düzeyinde emekli maaşı verebilecektik. Bunun maliyeti yaklaşık 650 milyar. Ama siz emekliden, dar gelirliden yana olmayı değil faizciden, tefeciden, yandaş müteahhitten yana olmayı tercih ettiniz."

"700 EMEKLİ ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ, PAZARDA YERDEN SEBZE TOPLUYORLAR"

"Bu ülkede tam 700 emekli geçinemiyorken çalıştığı için hayatını kaybetti. Bundan daha ağır bir tablo olabilir mi? Buyurun, beraber sokağa çıkalım. Akşam saatinde semt pazarlarına gidelim. Cesaretiniz var mı sokağa çıkmaya? Ne göreceksiniz biliyor musunuz sokaklarda, pazarlarda? Yerlerden sebze, meyve toplayan emeklileri göreceksiniz. İşte 24 yılın sonunda yarattığınız Türkiye bu."

"SGK BAŞKANI'NIN SÖZLERİ UTANMAZLIKTIR"

"SGK Başkanı çıkıyor, ‘Emekliler çok yaşıyor, sistem bu yüzden zorlanıyor’ diyor. Bu sözler şımarıklığın, halka tepeden bakmanın, utanmazlığın sözleridir. Dilinizden düşürmediğiniz Avrupa’da emekliler dünya turu yapıyor, bizim emeklimiz bayramda torununa harçlık veremiyor. AKP milletvekilleri, sizlere buradan soruyorum: Çocuğunuza, torununuza bin lira harçlık verdiğinizde, kabul ediyorlar mı? Sizler tutuyorsunuz, utanmadan sıkılmadan, ellerini öpmemiz gereken insanlara, torunlarınıza veremediğiniz parayı zam olarak veriyorsunuz."

"SİZDE VİCDAN KALMADIĞI ORTADA"