Yerli restoran zincirleri yatırımı duyurdu

Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Tavuk Dünyası ve Dürümle'ye konsorsiyum tarafından ortak bir yatırım gerçekleştirildi. Her iki markanın yüzde 44'lük hisse payı, büyük bir yatırımcı grubu tarafından satın alındı.

HİSSELER KONSORSİYUMA DEVREDİLDİ

Satın almayı gerçekleştiren konsorsiyum; Esas Private Equity, Tacirler Portföy'ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital, Azimut Group'un yönettiği LCP I, Qinvest Portföy'ün yönettiği OIG GSYF ve Fiba Holding'den oluşuyor.

BÜYÜME VE OPERASYONEL GELİŞİM HEDEFLENİYOR

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, konsorsiyumun bu yatırımla her iki markanın büyüme hedeflerine destek vermeyi ve operasyonel gelişim süreçlerini hızlandırmayı amaçladığı bilgisi paylaşıldı.

MARKALARIN ÇOĞUNLUK HİSSESİ MEDİTERRA'DA

Tavuk Dünyası, 2015 yılında kurulurken, Dürümle markası ise 2020 yılında faaliyete geçti. Her iki şirketin çoğunluk hissesinin yönetimi ise halen Mediterra Capital tarafından sürdürülüyor.