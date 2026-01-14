Yerli restoran zincirleri yatırımı duyurdu

Yerli restoran zincirleri yatırımı duyurdu
Yayınlanma:
Tavuk Dünyası ve Dürümle markalarının hisselerinin yüzde 44'ü, çok sayıda yatırım şirketinin yer aldığı bir konsorsiyuma satıldı. Konsorsiyumun bu satın almayla markaların büyüme ve operasyonel gelişimini hızlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Tavuk Dünyası ve Dürümle'ye konsorsiyum tarafından ortak bir yatırım gerçekleştirildi. Her iki markanın yüzde 44'lük hisse payı, büyük bir yatırımcı grubu tarafından satın alındı.

HİSSELER KONSORSİYUMA DEVREDİLDİ

Satın almayı gerçekleştiren konsorsiyum; Esas Private Equity, Tacirler Portföy'ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital, Azimut Group'un yönettiği LCP I, Qinvest Portföy'ün yönettiği OIG GSYF ve Fiba Holding'den oluşuyor.

BÜYÜME VE OPERASYONEL GELİŞİM HEDEFLENİYOR

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, konsorsiyumun bu yatırımla her iki markanın büyüme hedeflerine destek vermeyi ve operasyonel gelişim süreçlerini hızlandırmayı amaçladığı bilgisi paylaşıldı.

Mahfi Eğilmez: Yerli yatırımcıyı dünyadan ayıran farkı açıkladıMahfi Eğilmez: Yerli yatırımcıyı dünyadan ayıran farkı açıkladı

Altın yatırımcısı rotayı kırdı: Borsada patlama yaptıAltın yatırımcısı rotayı kırdı: Borsada patlama yaptı

MARKALARIN ÇOĞUNLUK HİSSESİ MEDİTERRA'DA

Tavuk Dünyası, 2015 yılında kurulurken, Dürümle markası ise 2020 yılında faaliyete geçti. Her iki şirketin çoğunluk hissesinin yönetimi ise halen Mediterra Capital tarafından sürdürülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Ekonomi
ABD borsaları enflasyon verisinin ardından düştü
ABD borsaları enflasyon verisinin ardından düştü
Bakan Işıkhan'a 'SGK' sorusu: Kaçı AKP'den kaldı?
Bakan Işıkhan'a 'SGK' sorusu: Kaçı AKP'den kaldı?