Yeni bir market kuruluyor: Hedefi ucuz ürün!

Yüksek enflasyon döneminde vatandaşa uygun fiyatlı ürün sunmayı hedefleyen Tanzim Gross, İzmir'de faaliyetlerine başlıyor. Bölgedeki 11 yerel marketin güç birliğiyle kurulan bu yeni oluşumun, kısa sürede Marmara Bölgesi'nde mağazalar açacağı belirtildi.

İzmir’in ticari hayatında yeni bir sayfa açılıyor. 11 yerel zincir marketin bir araya gelerek kurduğu Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret A.Ş., ilk şubesini Şubat ayında açmaya hazırlanıyor.

Gaziemir’de düzenlenen tanıtım toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, projenin detaylarını paylaştı.

Tanzim Gross’un ilk şubesi Şubat ayında İzmir’in Menderes ilçesinde kapılarını açacak.

‘TANZİM’ ADI DİKKAT ÇEKTİ

tanzim-gross-2.jpg

Şirketin isminde yer alan "Tanzim" ifadesi, geçmişteki devlet eliyle yapılan "tanzim satış" uygulamalarını hatırlatıyor. Ancak bu kez hamle tamamen özel sektörden, yerel sermayeden geliyor. Cihan Kırbaş, bu oluşumun İzmir ticaretine yeni bir soluk getireceğine inandıklarını belirterek, geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatlarla tüketiciye sunacaklarını vaat etti.

Kırbaş, "Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.

İZMİR'DE 5, MARMARA'DA 10 ŞUBE PLANI

tanzim-gross.jpg
Tanzim Gross Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş

İlk şubenin Şubat 2026'da Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, şunları kaydetti:

"Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü iş ortaklığı kurmayı, İzmir'in ekonomisine katkı sunmayı ve aynı zamanda yerel üreticiye de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimizle güvenli bir partner olmayı, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla birlikte İzmir'in ticaretini daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz."

Kırbaş, proje kapsamında İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 10 şube açmayı, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

