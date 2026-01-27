Uzman açıkladı: O altın külçelerin üretimi durduruldu

Uzman açıkladı: O altın külçelerin üretimi durduruldu
Yayınlanma:
Altında yaşanan rekor sıçramalar belirsizlikten beslenirken, güvenli liman konumu sağlamlaşan sarı metale talepte de büyük artış yaşandı. Uzman ismin açıkladığına göre, artan talep nedeniyle bazı gram külçelerin üretimine geçici olarak ara verildi.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve Fed üzerindeki siyasi baskılarla sarsılırken; altın ve gümüş fiyatları 40 yılın en güçlü aylık kazançlarına imza atıyor.

27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla değerli metaller, dünkü tarihi zirvelerin ardından gelen kar satışlarını hızla telafi ederek yeniden rekor seviyelere yöneldi.

Ons altın 5.100 dolar barajına yerleşirken, gümüş piyasası 1979 yılından bu yana en sert aylık yükselişini yaşıyor.

Yatırımım Trader CEO’su Candaş Atalay, piyasadaki "alışılagelmiş" fiyat keşfi döneminin kapandığını vurgularken, rafinerilerin talebe yetişmek için küçük külçe üretimini durdurduğunu açıkladı.

BELİRSİZLİĞİ NE KÖRÜKLÜYOR?

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Piyasalardaki bu "durdurulamaz" yükselişin arkasında Trump yönetiminin müttefiklerine yönelik sert gümrük politikaları ve merkez bankası üzerindeki baskılar yatıyor:

Güney Kore Çıkmazı

ABD, taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Güney Kore menşeli ilaç, kereste ve otomobillere yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulama kararı aldı.

Kanada Tehdidi

Trump, Kanada Başbakanı'nın Çin ziyareti sonrası Kanada’ya yönelik yeni tarifelerin sinyalini vererek jeopolitik gerginliği tırmandırdı.

Fed Çatlağı

Yarın sona erecek Fed toplantısı öncesi, Başkan Jerome Powell’a açılan soruşturma ve yöneticilerin görevden alınma girişimleri, "bağımsız Fed" imajına darbe vurarak dolardan kaçışı hızlandırıyor.

KÜÇÜK ÜRETİM DURDU

2024/05/16/kulce1.jpg

Piyasadaki talebin niteliği, üreticilerin stratejilerini de değiştirdi. Uzman Candaş Atalay, dünyaca ünlü rafinerilerin üretim önceliklerini radikal bir şekilde değiştirdiğini belirtti:

"Artan devasa talep nedeniyle 1 ons ve üzeri ürünlere odaklanıldı. 5, 10 ve 20 gramlık küçük külçelerin üretimi geçici olarak durduruldu. Bu tablo, talebin sadece kısa vadeli 'al-sat' yapanlardan değil; varlığını korumak isteyen, ABD varlıklarına güveni azalan kesimlerden geldiğini kanıtlıyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

