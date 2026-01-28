Ünlü mobilya devi kapanıyor: Yüzlerce kişi işinden olacak

Ünlü mobilya devi kapanıyor: Yüzlerce kişi işinden olacak
1929’dan beri hizmet veren Alman mobilya markası Flamme Küchen + Möbel, 2026 yılı itibarıyla tüm şubelerini kapatma kararı aldı. Bu tasfiye süreci sonucunda yaklaşık 300 çalışan işsiz kalacak.

Almanya’nın uzun yıllardır mobilya sektöründe hizmet veren köklü firmalarından Flamme Küchen + Möbel, neredeyse 100 yıllık faaliyetinin ardından faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Üst segment mutfak ve mobilya ürünleriyle tanınan şirketin bu kararı, sektör ve çalışanlar arasında büyük yankı uyandırdı. Bremen merkezli aile şirketi Flamme’nin kapanış kararını, şirketin genel müdürü Tina Flamme doğruladı.

ALMANYA GENELİNDE TÜM ŞUBELER KAPANACAK

Halihazırda Berlin, Bremen, Frankfurt, Fürth, Münih yakınlarındaki Kirchheim-Heimstetten ve Hannover’de SofaLoft markasıyla faaliyet gösteren şirket, Almanya genelindeki altı tüm noktasını kapatacak. Kapanış süreci tamamlandığında yaklaşık 300 çalışanın işsiz kalması bekleniyor.

Şirket yönetimi, kapanma kararının ekonomik, siyasi ve kişisel faktörlerin bir araya gelmesinden doğduğunu açıkladı. Genel Müdür Tina Flamme, kapsamlı değerlendirmelerin ardından, faaliyetleri ülke genelinde planlı ve düzenli bir şekilde sonlandırma kararı aldıklarını ifade ederek, bu adımın zorlayıcı fakat kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

SEKTÖRDE TANINIYORDU

Flamme Küchen + Möbel, yıllar boyunca özellikle yüksek segment mutfak ve mobilya tasarımında uzmanlaşmış bir marka olarak öne çıkıyordu.

Şirket, her yıl yaklaşık 3 bin mutfak projesini hayata geçiriyor ve sadece satışla sınırlı kalmayıp danışmanlık, montaj ve finansman çözümleri de sunuyordu. Bu kapsamlı hizmet anlayışı, Flamme’yi Almanya’da üst düzey pazarın tanınmış isimlerinden biri haline getirmişti.

TASFİYE İNDİRİMLERİ RESMEN BAŞLADI

Kapanış süreci, ilk olarak Bavyera’daki Fürth şubesinde başlatıldı ve burada tasfiye indirimleri resmen uygulamaya konuldu. Şirket yönetimi, sürecin “hanseatik bir veda” yaklaşımıyla; yani şeffaf, düzenli ve sorumluluk odaklı bir şekilde yürütüleceğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

