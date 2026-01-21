Un sektörü, 'zam yok' dedi tarih verdi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, sektörün 2026 yılı yol haritasını ve fiyatlama stratejisini paylaştı. Eylül 2025'ten bu yana un fiyatlarına zam yapmadıklarını hatırlatan Çakmak, 2026'nın ilk dört ayında da mevcut fiyatları koruma kararı aldıklarını duyurdu.

MALİYET ARTIŞI %42, ZAM %22’DE KALDI

Çakmak, 2025 yılında buğday fiyatlarında yüzde 42’lik bir artış yaşanmasına ve işçilik, enerji, nakliye (navlun) gibi kalemlerdeki yükselişe rağmen, un fiyatlarındaki artışı yüzde 22 seviyesinde tuttuklarını vurguladı.

Fırıncılar Odasından ekmek zammı açıklaması: Yanlış anlaşıldı

Dünya'ya konuşan Çakmak, sanayicilerin ciddi bir fedakarlık yaparak fiyat artışlarını genel enflasyonun yaklaşık 10 puan altında bıraktığını ifade etti. Mesut Çakmak, 2026’da da enflasyonla mücadeleye bu şekilde katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.

İHRACATTA HEDEF: 3 MİLYON TON

Türk un sanayisinin küresel pazardaki gücüne dikkat çeken TUSAF Başkanı, 2026 yılı hedeflerini şu verilerle paylaştı:

İhracat Hedefi: 12 milyon tonluk dünya un ticaretinin %25’inden fazlasını alarak 3 milyon tonu aşmak.

2025 Performansı: 2.3 milyon ton ihracat ile 873 milyon dolar gelir elde edildi.

İhracat Fiyatı: Kaliteli üretimle ton başına ihracat fiyatı 373 dolara yükseldi.

Ekmek ve simit zamlarında yeni dönem: Her şey sil baştan! Artık böyle belirlenecek!

Lider İller: İstanbul ve Gaziantep ihracatta başı çekerken; Çorum, Aydın, Bursa ve Edirne üretimde öne çıktı.

PAZARLARDA DURUM: SURİYE YÜKSELİŞTE, IRAK’TA SORUN VAR

Sektörün pazar çeşitliliğine değinen Çakmak, Suriye pazarının %41,3'lük artışla en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline geldiğini söyledi.

Ancak Irak pazarında "keyfi uygulamalar" nedeniyle ciddi bir gerileme yaşandığını belirten Çakmak, bu engellerin kalkmasıyla Irak’ın yeniden kazanılacağını ifade etti. Ayrıca Türk ununun ABD’den Afrika ve Uzak Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ihraç edildiği bilgisi verildi.

DÜNYA UN SEKTÖRÜ ANTALYA’DA BULUŞACAK

Şubat ayında Antalya’da düzenlenecek olan 20. Uluslararası Kongre’nin önemine değinen Mesut Çakmak, "İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği" temasıyla bin 400 sektör temsilcisinin bir araya geleceğini söyledi.

Kongrenin, Türk un sanayisinin 2026 ve sonrası için yol haritasını belirlemede stratejik bir rol üstleneceği kaydedildi.