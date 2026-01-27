Türkiye'nin tekstil devi satışa çıkarıldı
TMSF, Türkiye’nin en büyük tekstil şirketleri listesinde yer alan Boyteks Tekstil’in tamamını satışa çıkardı. 14,3 milyar TL’lik dev ihale için geri sayım başlarken, yatırımcılardan istenen şartlar da açıklandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, mülkiyeti Hazine’de bulunan Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 oranındaki payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yatırımcıya sunulacak.
Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yönetilen bu dev varlık, Kayseri ve Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip.
İHALENİN FATURASI
İhale şartnamesinde mali yükümlülüklere dair şu bilgiler yer aldı:
|Kalem
|Belirlenen Tutar
|Muhammen Bedel (Tahmini Değer)
|14.300.000.000 TL
|Katılım Teminatı
|700.000.000 TL
|Şartname Ücreti
|300.000 TL
|Veri İnceleme ve Tesis Ziyaret Ücreti
|1.500.000 TL
TAKVİM NETLEŞTİ: MART SONU DÜĞMEYE BASILIYOR
Boyteks için teklif vermek isteyen yatırımcıların önünde sınırlı bir süre var:
Kapalı Zarf Teklif Verme: 30 Mart 2026, Saat 16.30 (Son tarih)
Açık Artırma: 31 Mart 2026, Saat 10.00
Yer: TMSF İstanbul Esentepe Binası