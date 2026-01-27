Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, mülkiyeti Hazine’de bulunan Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 oranındaki payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yatırımcıya sunulacak.

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yönetilen bu dev varlık, Kayseri ve Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip.

İHALENİN FATURASI

İhale şartnamesinde mali yükümlülüklere dair şu bilgiler yer aldı:

Kalem Belirlenen Tutar Muhammen Bedel (Tahmini Değer) 14.300.000.000 TL Katılım Teminatı 700.000.000 TL Şartname Ücreti 300.000 TL Veri İnceleme ve Tesis Ziyaret Ücreti 1.500.000 TL

TAKVİM NETLEŞTİ: MART SONU DÜĞMEYE BASILIYOR

Boyteks için teklif vermek isteyen yatırımcıların önünde sınırlı bir süre var:

Kapalı Zarf Teklif Verme: 30 Mart 2026, Saat 16.30 (Son tarih)

Açık Artırma: 31 Mart 2026, Saat 10.00

Yer: TMSF İstanbul Esentepe Binası