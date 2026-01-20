Türkiye'de AVM'lerde bir dönem sona erdi

Türkiye'de AVM'lerde bir dönem sona erdi
Yüksek faizler ve ekonomik dalgalanmalar, pek çok sektörde yeni yatırımların önünü tıkarken, alışveriş merkezleri de sıfırdan yeni yatırımların durduğu dönemde, beş yıllık bir büyütme, dönüşüm ve el değiştirme sürecine girdi. Böylece Türkiye'de AVM'lerde bir dönem sona ermiş oldu.

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan AVM sektöründe dengeler tamamen değişiyor.
Yüksek faizler ve artan inşaat maliyetleri, yatırımcıları yeni projeler yerine mevcut yapıların yenilenmesi ve genişletilmesine yönlendiriyor.
Ece Türkiye Eş Genel Müdürü ve AYD Başkanı Nuri Şapkacı ile Genel Müdür Semet Yolaç Canlıel, sektörün önümüzdeki 5 yılını şekillendirecek yol haritasını ortaya koydu.

"AVM SEKTÖRÜ EL DEĞİŞTİRME, DÖNÜŞTÜRME OLARAK DEVAM EDECEK"

Ece Türkiye Eş Genel Müdürü Nuri Şapkacı, sektörün içine bulunduğu finansal kıskacı şu sözlerle ifade etti:

“Yeniden, topraktan sıfırdan AVM geliştirmek çok zor. Finansal kaynaklar kısıtlı; projeleri ancak öz sermaye ile yapabiliyorsunuz. Bu yüzden önümüzdeki 5 sene AVM sektörü el değiştirme, dönüştürme ve büyütme olarak devam edecek.”

TURİST SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Sektörde sorun yalnızca finansmanla sınırlı değil, değişen tüketim alışkanlıkları ve düşen ciro beklentileri de alarm veriyor.
Semet Yolaç Canlıel, AVM cirolarının son iki yılda enflasyonun gerisinde kaldığını ve turist satışlarının perakendeciler için hayati öneme rağmen yüzde 25 oranında düştüğünü açıkladı.

YENİLEME VE EL DEĞİŞTİRME DÖNEMİ BAŞLADI

Yenileme ve el değiştirme döneminin başladığını belirten Ece Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, pandemide kapanan bir AVM’nin Akpolat Ailesi yatırımıyla yeniden açılacağını açıkladı. Adana’da geliştirilen Adapalm AVM’nin 2026’nın son çeyreğinde açılacağını söyleyen Yolaç Canlıel, 2.500 kişilik istihdam hedeflediklerini belirtti.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Yeni bina inşa etmek yerine, borçlu veya kullanılmayan AVM’ler büyük yatırımcı gruplarının radarına girecek. Böylece Türkiye'de yeni AVM yapma döneminin de sonuna gelindi.
Yeni ruhsat arayışına girmeden mevcut alanlar genişletilecek ve ön plana çıkan projeler, sadece alışveriş değil, yaşam merkezine odaklanan "dönüşüm" projeleri ön plana çıkacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

