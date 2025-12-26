Trump'ın dahi bilemeyeceği yatırım planını açıkladı: Hayati hareketler bunlar

Trump'ın dahi bilemeyeceği yatırım planını açıkladı: Hayati hareketler bunlar
Yayınlanma:
Ekonomist Mert Başaran, altına endeksli konut yatırımı mı altına doğrudan yatırım mı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Güvenli liman olarak bilinen altın taşıdığı riske işaret eden Başaran, "Hayati hareketler bunlar" diyerek Trump'ın dahi bilemeyeceği yatırım planını açıkladı.

Son iki yılda rekor rekortmeni olan altın 2025'i yatırımcısını güldürerek kapatmaya hazırlanırken gram fiyatında 6 bin 209 bin TL seviyesini gördü. Jeopolitik gerilimler, Fed'den faiz indirimi beklentisi ile yılın son yükseliş trendini yakalamayı başaran altın cazibesini sürdürüyor.

Yeni yılda altın piyasasında yaşanacaklar yatırmcıların en çok merak ettikleri başlıklar arasında yer alırken dikkat çeken bir uyarı geldi:

TRUMP'IN DAHİ BİLEMEYECEĞİ YATIRIM PLANINI AÇIKLADI

CNNTÜRK'ün haberine göre; Ekonomist ve Yazar Mert Başaran, güvenli liman olarak görülen altın için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başaran, altın rezervlerinin de sona geleceğini ifade ederek potansiyel risklere işaret etti.

trumpin-dahi-bilemeyecegi-yatirim-planini-acikladi-hayati-hareketler-bunlar-4.jpg

Yatırım varlıklarının arzının fazla olmasınının alım zamanı olmadığını ifade eden Başaran, "Bunu iki yıl önce konuşurken almak gerekiyor" dedi.

Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldiGram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi

Başaran, yılbaşı öncesi altından yeni bir rekorun beklenilmesini makul bulmazken "Yılbaşı öncesi çok büyük bir şey beklemek belki çok fazla. Olması zor" diyerek hızlı yükseliş beklentisi içinde yatırım yapacaklara uyarıda bulundu.

trumpin-dahi-bilemeyecegi-yatirim-planini-acikladi-hayati-hareketler-bunlar-2.jpg

Altının ne zamn bir kriz olsa yükselişe geçtiğini haırlatan Başaran, "Altın borçlanarak ev almak mı yoksa altına yatırım yapmak mı?" sorusuna, altını yükselten krizlerin nedeni ve aynı zamanda emlak devi olan ABD Başkanı Trump'ı örnek göstererek çarpıcı bir yanıt verdi. Böyle bir yatırım plaını Trump'ın dahi bilemeyeceğin ifade eden Başaran, altının krizler karşısındaki tepkisine dikkat çekti.

"HAYATİ HAREKETLER BUNLAR"

Başaran şunları söyledi:

"Bunun cevabını dünyada kimse bilemez. Yani Donal Trump dahil bilemez bunu. Çünkü bu tamamen bir sürü parametrenin yani biz bugün deriz ki çok ciddi arttı. Biz burada durabilir deriz. Sonra bir savaş kararı çıkarırlar. İsrail bir şey yapar, Amerika bir şey yapar veya hiç bilemeyeceğimiz bir pandemi çıkar. Hiç bilemeyeceğimiz dünyada bir suikast çıkar. Bir anda şaşırır kalırız."

trumpin-dahi-bilemeyecegi-yatirim-planini-acikladi-hayati-hareketler-bunlar-3.jpg

"Dolayısıyla ben her zaman yıllardan beri şunu savunurum. Altınla, gümüşle, bu tip varlıklarla ben buna tırnak içinde amiyane 'kumar' oynanmaz. Yani hayati hareketler bunlar. Yani dolarla euroyla o da bir derece ama altın çok ciddi risktir."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Ekonomi
TÜİK Türkiye'nin gelir tablosunu açıkladı: Zenginlerin hali yürek burktu!
TÜİK Türkiye'nin gelir tablosunu açıkladı: Zenginlerin hali yürek burktu!
Emeklinin onuru ayaklar altında! Kahreden sözler geldi
Emeklinin onuru ayaklar altında! Kahreden sözler geldi