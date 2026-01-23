TOGG artık daha çok yakacak: Trugo zam yaptı

TOGG artık daha çok yakacak: Trugo zam yaptı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un şarj altyapı markası Trugo, AC ve DC şarj tarifelerine yaklaşık yüzde 30 oranında fiyat artışı uyguladığını duyurdu.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un şarj altyapı markası Trugo, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni şarj tarifelerini duyurdu.

Yapılan güncellemeyle birlikte Trugo istasyonlarında uygulanan birim enerji fiyatları yüzde 30’a kadar artış gösterdi. Yeni fiyatlar AC ve DC tüm şarj seçeneklerini kapsıyor.

Öğrencinin atla 'gittiği' okulda TOGG tanıttılar!Öğrencinin atla 'gittiği' okulda TOGG tanıttılar!

Trugo'dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi - TGRT Haber Fotogaleri

GÜNCELLENEN ŞARJ TARİFELERİ

Güncellenen tarifeye göre 22 kW ve altı AC şarj hizmetinin kilovatsaat bedeli 9,95 TL olarak belirlendi. Bu kalemde önceki fiyat 8,49 TL/kWh seviyesindeydi.

150 kW’a kadar DC şarj için yeni birim fiyat 13,78 TL/kWh (eski tarife 10,60 TL/kWh) olurken 150 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarj tarifesi ise 15,36 TL/kWh (eski tarife 11,82 TL/kWh) seviyesine yükseldi.

AC Şarj (22 kW ve altı): 8,49 TL / kWh >> 9,95 TL / kWh (%17,2 artış)

DC Şarj (150 kW’a kadar): 10,60 TL / kWh >> 13,78 TL / kWh (%30 artış)

Yüksek Hızlı DC Şarj (150 kW ve üzeri): 11,82 TL / kWh >> 15,36 TL / kWh (%30 artış)

Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olan ZES de bu ayın başında fiyatlarına yüzde 27’ye varan oranlarda artışa gitmişti.

Trugo istasyonlar Zes kadar yaygın olmasa da DC tarafında çok daha yaygın ve Türkiye’de en çok kullanılan istasyon konumunda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Ekonomi
Bir emekli hikayesi: Avrupa bizi kıskanıyor
Bir emekli hikayesi: Avrupa bizi kıskanıyor
Zam yapıldı: 93 bin emeklinin maaşını alıyor!
Zam yapıldı: 93 bin emeklinin maaşını alıyor!
Evdeki gümüşler servet değerine ulaştı! Bir tepsi 120 bin lirayı buldu
Evdeki gümüşler servet değerine ulaştı! Bir tepsi 120 bin lirayı buldu