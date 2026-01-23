Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un şarj altyapı markası Trugo, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni şarj tarifelerini duyurdu.

Yapılan güncellemeyle birlikte Trugo istasyonlarında uygulanan birim enerji fiyatları yüzde 30’a kadar artış gösterdi. Yeni fiyatlar AC ve DC tüm şarj seçeneklerini kapsıyor.

GÜNCELLENEN ŞARJ TARİFELERİ

Güncellenen tarifeye göre 22 kW ve altı AC şarj hizmetinin kilovatsaat bedeli 9,95 TL olarak belirlendi. Bu kalemde önceki fiyat 8,49 TL/kWh seviyesindeydi.

150 kW’a kadar DC şarj için yeni birim fiyat 13,78 TL/kWh (eski tarife 10,60 TL/kWh) olurken 150 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarj tarifesi ise 15,36 TL/kWh (eski tarife 11,82 TL/kWh) seviyesine yükseldi.

AC Şarj (22 kW ve altı): 8,49 TL / kWh >> 9,95 TL / kWh (%17,2 artış) DC Şarj (150 kW’a kadar): 10,60 TL / kWh >> 13,78 TL / kWh (%30 artış) Yüksek Hızlı DC Şarj (150 kW ve üzeri): 11,82 TL / kWh >> 15,36 TL / kWh (%30 artış)

Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olan ZES de bu ayın başında fiyatlarına yüzde 27’ye varan oranlarda artışa gitmişti.

Trugo istasyonlar Zes kadar yaygın olmasa da DC tarafında çok daha yaygın ve Türkiye’de en çok kullanılan istasyon konumunda.