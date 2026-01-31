Tencere ile tabak arasındaki uçurum 10 katına çıktı!

Türkiye’de dışarıda yemek yemek lüks bir tercih haline geldi. Evde 400 TL’ye hazırlanan akşam yemeği, restoranda 10 katı fiyata çıkıyor. Restoranlar ana yemek yerine makarna, tatlı ve içeceklerden yüksek kar sağlarken, Türkiye’de dışarıda yemenin asgari ücrete oranı Avrupa’nın iki katına ulaştı. "Kuver" ve "servis ücreti" yasaklansa da uzmanlar gizli ek ödemelere karşı uyarıyor.

Türkiye’de dışarıda yemek yeme alışkanlığı, son yıllarda ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya. Önceden sosyalleşmenin doğal bir parçası olan restoran ziyaretleri, artık aile bütçesinde "beyaz eşya taksidi" veya "aylık market alışverişi" ile yarışacak kadar yüksek bir harcama kalemi haline geldi. Veriler, evde hazırlanan bir tencere yemeğin restorandaki karşılığının yaklaşık 10 katına mal olduğunu gösteriyor.

TENCERE İLE MENÜ ARASINDAKİ FARK UÇURUM

Dört kişilik bir ailenin mutfağında yaklaşık 400 TL’ye hazırlayabileceği standart bir akşam yemeği, orta segment bir restoranda servis edildiğinde faturayı 10 katına kadar çıkarabiliyor. Bu büyük fark, tüketicinin sadece gıda harcamasını değil, genel bütçesini de etkiliyor.

ASIL KAR YAN ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLİYOR

Sektör analizleri, restoranların esas kazancının ana yemeklerden değil, "yan ürünlerden" sağlandığını ortaya koyuyor. Kırmızı et ve balık gibi yüksek maliyetli ürünlerde kar marjları daralırken, işletmeler hayatta kalmak için makarna, tatlı ve içeceklere yöneliyor. Örneğin maliyeti 10-15 TL olan bir bardak meşrubat, menüde 10 katı fiyata satılabiliyor.

Düşük maliyetli bir porsiyon makarna veya patates kızartması, %300 ila %800 arasında değişen kar oranlarıyla artık "lüks tüketim" kategorisine girmiş durumda.

MAKAS AÇILDIKÇA AÇILDI

Türkiye, uzun süre Avrupa’ya kıyasla daha ucuz bir yemek destinasyonu olarak görülse de yeni ekonomik koşullar bu farkı kapattı. Almanya veya Fransa’da dışarıda yemek, asgari ücrete oranla %3-6 seviyelerinde seyrederken, Türkiye’de bu oran %12’lere kadar çıkıyor. Bu durum sadece yerel halkı değil, "ucuz tatil" beklentisiyle gelen yabancı turistleri de sosyal medyada şikâyet paylaşımları yapmaya yönlendiriyor.

SERVİS ÜCRETİ ARTIK YASAK

Ticaret Bakanlığı’nın "kuver" ve "servis ücreti" gibi ek ödemeleri yasaklaması, tüketici açısından olumlu karşılansa da sektör temsilcileri, bu maliyetlerin gizlice ana yemek fiyatlarına yedirilmesinden endişe ediyor. Tüketici dernekleri ise vatandaşlara çağrıda bulunuyor: "Menüde görmediğiniz, şeffaf olmayan hiçbir ek bedeli ödemeyin."

