TEMU yasağı fikri ondan çıkmıştı! Avdagiç şimdi de yurtdışı harcamalarını hedef aldı

Milyonların ucuz alışverişinin önünü kapatan TEMU yasağını aylar önce talep eden, yasak gelince de alkışlayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç şimdi de gözünü yurtdışına çıkanların yaptığı harcamaya dikti. Avdagiç vize kısıtlamalarına rağmen yurtdışı harcamalarının yüksek olduğunu söyledi ve harcamaların yurtiçine yönlendirilmesini istedi.

Daha önce yurt dışı alışverişlerindeki 30 euroluk vergi muafiyet sınırının düşürülmesini talep eden ve Temu gibi uygun fiyatlı platformları pahalılaştıran yasal düzenlemeye verdiği destekle tepki çeken İTO Başkanı Avdagiç, bu kez de harcamaların yurt içinde kalması için yeni yerli politikalar geliştirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Turizm Yatırım Forumu 2026'da (TIF 2026) yaptığı konuşmada turizim harcamalarını ele aldı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ev sahipliğinde düzenlenen forumda konuşan Avdagiç, İstanbul’un otel fiyatlarının küresel metropollere kıyasla düşük kaldığını söyledi ve nicelikten ziyade "nitelikli kazanç" odaklı bir büyüme modeli olması gerektiğini ifade etti.

OTEL ODALARINA DAHA FAZLA ÖDEME İSTEDİ

2023/04/21/istiklal-caddesinde-bayram-yogunlugu-8045-dhaphoto2.jpg

İstanbul'un turizm potansiyelini yukarı taşımak için sadece oda sayısını artırmanın yeterli olmadığını belirten Avdagiç, İstanbul'daki otel fiyatlarının dünya metropollerinin altında olduğunu savundu.

Avdagiç, oda başına geliri artıracak politikaların öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Turistlerin İstanbul'daki otellere daha fazla ödeme yapabileceği yüksek standartlı bir konsept oluşturulmasının önemli olduğunu savundu.

YURT DIŞI HARCAMALARINDAN MEMNUN DEĞİL!

2025/04/02/ito-avdagic.jpg

Türk vatandaşlarının geçen yıl artan yurt dışı turizm harcamalarına da değinen Avdagiç, vatandaşların turizm harcamalarını yurt içinde tutacak, beklentilerini karşılayacak yerli turizm politikalarının geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Avdagiç, İTO olarak Bakanlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile eş güdüm içinde kongre turizmini geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

TEMU'YU PAHALI HALE GETİREN YASANIN ÇAĞRICISI OLMUŞTU

2025/02/26/temu1.jpg

Yurt dışı alışveriş gümrük vergisi kuralları 6 Ocak 2026 itibarıyla resmen değişmişti. Temu, Shein, Alibaba gibi uygun fiyatlı yurt dışı platformalarından yapılan alılşverişlerde 30 Euro'ya kadar gümrük vergisi alınmıyordu. Ancak yapılan düzenleme ile artık ürünün fiyatı 1 Euro bile olsa vergiye tabi.

"FIRSAT" DEMİŞTİ

Söz konusu düzenlemeyi isteyen isimlerin başında İTO Başkanı Avdagiç geliyordu. Avdagiç, Temu'ya vergi getirilmesi çağrısı yapan ilk isimlerdendi. Yasal düzenleme sonrası Avdagiç "Fırsat olarak görüyoruz" demişti.

Avdagiç'in bu sözleri büyük tepki çekmişti. Üstelik karar sonrası ürünlerin fiyatları kısa süre içerisinde neredeyse iki kat artmıştı.

Bu tabloya ve vize sıkıntısı nedeniyle yurtdışına çıkışların sınırlı olduğu koşullara rağmen Avdagiç'in halen yurt içi harcaması istemesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

