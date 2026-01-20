Telefon devi üretimi durdurdu: Piyasadan resmen çekildi

Telefon devi üretimi durdurdu: Piyasadan resmen çekildi
Yayınlanma:
Asus, 2026 boyunca yeni bir akıllı telefon lansmanı yapmayacağını açıklayarak mobil pazardan çekildiğini açıkladı. Şirket, odağını kurumsal çözümler ve yapay zekâ odaklı teknolojilere kaydıracak.

Ayın başında gündeme gelen ve Asus’un 2026 boyunca yeni bir akıllı telefon tanıtmayacağı yönündeki iddialar, şirketten gelen resmi açıklamayla netlik kazandı. Asus, akıllı telefon pazarından çekilme kararını resmen doğruladı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI AÇIKLADI

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi'nde düzenlenen özel bir gala etkinliğinde yaptığı açıklamada, markanın 2026 yılı içinde yeni bir telefon modeli sunmayacağını duyurdu.

Shih, bu kararın şirketin uzun vadeli stratejik dönüşümünün bir parçası olduğunu vurguladı.

telefonnn.jpg

Apple henüz pazara girmeden katlanabilir akıllı telefon satışları fırladıApple henüz pazara girmeden katlanabilir akıllı telefon satışları fırladı

Asus, önümüzdeki dönemde kaynaklarını ve AR-GE yatırımlarını, kurumsal bilgisayar çözümleri, robotik sistemler ve akıllı gözlükler gibi fiziksel yapay zeka odaklı alanlara kaydırarak, bu sektörlerde büyümeyi hedeflerken tüketici elektroniğinde önceliklerini yeniden şekillendirecek.

MEVCUT AKILLI TELEFONLAR İÇİN DESTEK SÜRECEK

Öte yandan Asus, piyasada bulunan akıllı telefonlar için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini de duyurdu. Yetkililer, mevcut kullanıcıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için destek hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

