Teknoloji devinde bir işten çıkarma dalgası daha! 16 bin kişi gidecek

Teknoloji devi Amazon, yapay zekâ rekabetindeki konumunu iyileştirme ve karar alma süreçlerini hızlandırma hedefiyle önemli bir küçülme kararı aldı. Şirket, üç ay içinde ikinci kez büyük çaplı işten çıkarmaya giderek 16.000 çalışanını işten çıkarıyor.

'BÜROKRASİYİ AZALTMA' HEDEFİ

Şirketin İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, çarşamba günü yayınlanan bir blog yazısında, "Katmanları azaltarak, sahiplenmeyi artırarak ve bürokrasiyi ortadan kaldırarak organizasyonumuzu güçlendirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Kararın arkasında, şirketin daha çevik hale gelme ve yapay zekâ ile değişen sektöre daha hızlı uyum sağlama isteği yatıyor.

ÜÇ AY İÇİNDE İKİNCİ DALGA

Amazon, Ekim 2025 sonunda da 14.000 kurumsal çalışanı işten çıkarmıştı. CEO Andy Jassy, şirketin "dünyanın en büyük startup'ı gibi" çalışması vizyonu doğrultusunda bu adımları attığını belirtmişti. Son iki işten çıkarma dalgası, şirketin toplam ofis personelinin yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

'YAPAY ZEKÂ REKABETİNDE VERİMLİLİK ARAYIŞI' GEREKÇESİ

Amazon, Microsoft, Google, Meta ve OpenAI gibi rakipleriyle yapay zekâ ve büyük dil modelleri alanında yoğun bir rekabet içinde. Jassy, bu rekabette avantaj sağlamak için yapılan düzenlemelerin maliyetten çok verimlilik odaklı olduğunu vurguladı. Galetti, işten çıkarmaların "yeni bir ritim" haline gelmeyeceğini, şirketin sürekli olarak kapasitesini değerlendirip ayarlamalar yaptığını söyledi.

KRİTİK ALANLARDA İŞE ALIMLAR SÜRECEK

Galetti, stratejik öneme sahip ve şirketin geleceği için kritik iş kollarında işe alımların devam edeceğini de ekledi. İşten çıkarmalar çarşamba günü şirket genelinde başladı. Çoğu çalışana şirket içinde yeni pozisyon bulmaları için 90 gün süre verileceği, yeniden işe alınmayanlara ise tazminat ve ek yardımlar sağlanacağı açıklandı.