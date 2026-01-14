Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44 hissesi devredildi!

Türkiye’nin önde gelen restoran markaları Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin toplam %44 hissesi, büyük yatırımcı konsorsiyumuna devredildi.

Hisse alımını gerçekleştiren konsorsiyum, finans dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Yatırımcı grupta; Esas Private Equity ve Tacirler Portföy (Özel Sermaye Fonu I), Lycian Capital ve Azimut Group (LCP I), Qinvest Portföy (OIG GSYF) ile Fiba Holding yer alıyor. Bu hamlenin, hem Tavuk Dünyası hem de Dürümle markalarının operasyonel verimliliğini artırmak, Türkiye ve küresel pazardaki büyüme hedeflerini hızlandırmak amacıyla yapıldığı açıklandı.

MEDİTERRA CAPİTAL VE STRATEJİK HEDEFLER

2015 yılında kurulan Tavuk Dünyası ile 2020 yılında sektöre giren Dürümle’nin çoğunluk hisseleri, daha önce Mediterra Capital bünyesinde bulunuyordu. Yeni ortaklık yapısıyla birlikte markaların finansal gücünün artması ve özellikle uluslararası genişleme adımlarının ivme kazanması hedefleniyor. Sektör temsilcileri, bu çapta bir konsorsiyumun restoran zincirlerine dahil olmasını, Türkiye yeme-içme pazarının büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.