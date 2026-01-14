Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44 hissesi devredildi!

Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44 hissesi devredildi!
Yayınlanma:
Türkiye’nin hızlı servis ve restoran sektöründeki iki güçlü ismi Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin %44 hissesi, büyük yatırımcı konsorsiyumuna devredildi.

Türkiye’nin önde gelen restoran markaları Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin toplam %44 hissesi, büyük yatırımcı konsorsiyumuna devredildi.

Hisse alımını gerçekleştiren konsorsiyum, finans dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Yatırımcı grupta; Esas Private Equity ve Tacirler Portföy (Özel Sermaye Fonu I), Lycian Capital ve Azimut Group (LCP I), Qinvest Portföy (OIG GSYF) ile Fiba Holding yer alıyor. Bu hamlenin, hem Tavuk Dünyası hem de Dürümle markalarının operasyonel verimliliğini artırmak, Türkiye ve küresel pazardaki büyüme hedeflerini hızlandırmak amacıyla yapıldığı açıklandı.

eh-20260113-at-202825jpeg-gjlnwnp44e6glngjr4gv2q.webp

Ne altına ne gümüşe: Parayı oluk oluk ona yatırıyorlarNe altına ne gümüşe: Parayı oluk oluk ona yatırıyorlar

MEDİTERRA CAPİTAL VE STRATEJİK HEDEFLER

2015 yılında kurulan Tavuk Dünyası ile 2020 yılında sektöre giren Dürümle’nin çoğunluk hisseleri, daha önce Mediterra Capital bünyesinde bulunuyordu. Yeni ortaklık yapısıyla birlikte markaların finansal gücünün artması ve özellikle uluslararası genişleme adımlarının ivme kazanması hedefleniyor. Sektör temsilcileri, bu çapta bir konsorsiyumun restoran zincirlerine dahil olmasını, Türkiye yeme-içme pazarının büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Ekonomi
Elektriğe ve doğalgaza zam geliyor! Haberi sektörün uzmanı verdi
Elektriğe ve doğalgaza zam geliyor! Haberi sektörün uzmanı verdi
2026’da güncelleme desteği bitiyor: İşte yolun sonuna gelen telefonlar
2026’da güncelleme desteği bitiyor: İşte yolun sonuna gelen telefonlar