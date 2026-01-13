Ne altına ne gümüşe: Parayı oluk oluk ona yatırıyorlar
Yapay zeka yatırımları bilginin yönetimini, iş ve enerji piyasasını etkilediği gibi emtia dünyasında da dengeleri alt üst etmeye başladı. Klasikleşen değerli madenler 2026 yılında da yatırımcının gözdesi olmayı sürdürürüken bir maden sürpriz bir çıkış yakaladı.
Teknoloji firmalarının altyapı çalışmaları büyüdükçe hammadde olarak kullandıkları o madenin kullanımında da artış yaşanırken yatırımlar da artan talep karşısında büyüme gösterdi. düyüdükçe sadece teknoloji hisselerini değil teknoloji üretiminde kullanılan madenler de madenler üzerine çalışan şirketlerde kıymetleniyor.
NE ALTINA NE GÜMÜŞE...
Uluslararası piyasalarda teknolojinin dönüşümden en çok etkilenmesi beklenen şirketler, doğrudan üretim yapan dev madenciler ve bakır odaklı büyüme hikâyesi olan firmalar oldu.
Özellikle yapay zekâ altyapısının kalbi olan veri merkezleri, soğutma ve güç sistemleriyle birlikte devasa bir hammadde ihtiyacı yaratırken küresel raporlar, bu alandaki bakır talebinin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağına işaret ediyor.
Arz tarafında yaşanan aksaklıklar; büyük madenlerdeki üretim kazaları, grevler ve cevher kalitesindeki belirgin düşüşler nedeniyle oldukça karmaşık bir hal alıyor. Yeni bir madenin faaliyete geçme süresinin 10-12 yıl gibi uzun bir zaman dilimine yayılması, üretimi baskılayarak piyasada yapısal bir açık oluşma riskini giderek kuvvetlendiriyor.
Küresel yatırım bankaları, kritik emtialarda yaşanacak kalıcı arz-talep dengesizliklerinin fiyatlar üzerinde uzun vadeli bir yükseliş baskısı yaratacağı konusunda hemfikir görünüyor.
PARAYI OLUK OLUK ONA YATIRIYORLAR
Bazı büyük kuruluşlar, 2026 yılı için şimdiden yüksek açık senaryoları kurgularken, fiyatların tarihi zirvelere ulaşabileceği öngörüsünü paylaşıyor.
Teknolojinin hammadde üretiminde son dönemde öne çıkan uluslararası firmalar küresel fon raporlarında ve emtia temalı yatırım sepetlerinde en sık geçen isimler arasında yer alıyor.
Uluslararası o şirketler şu şekilde:
BHP Group (BHP) – Dünyanın en büyük madencilik gruplarından biri
Southern Copper (SCCO) – Rezerv gücüyle öne çıkan bakır odaklı dev
Rio Tinto (RIO) – Küresel baz metal ve maden üretiminde lider
Freeport-McMoRan (FCX) – Bakır denince dünyada ilk akla gelen isimlerden
Teck Resources (TECK) – Bakır ve kritik metaller tarafında agresif büyüme
Hudbay Minerals (HBM) – Amerika kıtasında güçlü üretim ağı
Ero Copper (ERO) – Yüksek büyüme potansiyelli bakır projeleri
Ivanhoe Electric (IE) – Yeni nesil bakır keşif ve teknoloji odaklı model
Taseko Mines (TGB) – Gelişen projeleriyle öne çıkan üretici
Türkiye’de halka açık ve doğrudan büyük ölçekli bakır üreticisi şirket bulunmuyor ancak Borsa İstanbul’da listeli firmalar dolaylı olarak öne çıkıyor.
Enerji & Altyapı ile Sanayi & Kablo / Ekipman alanlarında faaliyet gösteren o şirketler şu şekilde:
ENJSA, AKSEN, ZOREN, GWIND – Elektrik üretimi ve enerji yatırımları
ASTOR, SMRTG, KONTR – Trafo, şalt, enerji ekipmanları
PRKAB, EMKEL, OYLUM, ARDYZ - Altyapı yazılım tarafı
ALARK, TKFEN – Büyük altyapı ve taahhüt projeler