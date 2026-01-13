Ne altına ne gümüşe: Parayı oluk oluk ona yatırıyorlar

Yapay zeka yatırımları bilginin yönetimini, iş ve enerji piyasasını etkilediği gibi emtia dünyasında da dengeleri alt üst etmeye başladı. Klasikleşen değerli madenler 2026 yılında da yatırımcının gözdesi olmayı sürdürürüken bir maden sürpriz bir çıkış yakaladı.

Teknoloji firmalarının altyapı çalışmaları büyüdükçe hammadde olarak kullandıkları o madenin kullanımında da artış yaşanırken yatırımlar da artan talep karşısında büyüme gösterdi. düyüdükçe sadece teknoloji hisselerini değil teknoloji üretiminde kullanılan madenler de madenler üzerine çalışan şirketlerde kıymetleniyor.

NE ALTINA NE GÜMÜŞE...

Uluslararası piyasalarda teknolojinin dönüşümden en çok etkilenmesi beklenen şirketler, doğrudan üretim yapan dev madenciler ve bakır odaklı büyüme hikâyesi olan firmalar oldu.

Özellikle yapay zekâ altyapısının kalbi olan veri merkezleri, soğutma ve güç sistemleriyle birlikte devasa bir hammadde ihtiyacı yaratırken küresel raporlar, bu alandaki bakır talebinin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağına işaret ediyor.

Arz tarafında yaşanan aksaklıklar; büyük madenlerdeki üretim kazaları, grevler ve cevher kalitesindeki belirgin düşüşler nedeniyle oldukça karmaşık bir hal alıyor. Yeni bir madenin faaliyete geçme süresinin 10-12 yıl gibi uzun bir zaman dilimine yayılması, üretimi baskılayarak piyasada yapısal bir açık oluşma riskini giderek kuvvetlendiriyor.

Küresel yatırım bankaları, kritik emtialarda yaşanacak kalıcı arz-talep dengesizliklerinin fiyatlar üzerinde uzun vadeli bir yükseliş baskısı yaratacağı konusunda hemfikir görünüyor.

PARAYI OLUK OLUK ONA YATIRIYORLAR

Bazı büyük kuruluşlar, 2026 yılı için şimdiden yüksek açık senaryoları kurgularken, fiyatların tarihi zirvelere ulaşabileceği öngörüsünü paylaşıyor.

Teknolojinin hammadde üretiminde son dönemde öne çıkan uluslararası firmalar küresel fon raporlarında ve emtia temalı yatırım sepetlerinde en sık geçen isimler arasında yer alıyor.

Uluslararası o şirketler şu şekilde:

BHP Group (BHP) – Dünyanın en büyük madencilik gruplarından biri

Southern Copper (SCCO) – Rezerv gücüyle öne çıkan bakır odaklı dev

Rio Tinto (RIO) – Küresel baz metal ve maden üretiminde lider

Freeport-McMoRan (FCX) – Bakır denince dünyada ilk akla gelen isimlerden

Teck Resources (TECK) – Bakır ve kritik metaller tarafında agresif büyüme

Hudbay Minerals (HBM) – Amerika kıtasında güçlü üretim ağı

Ero Copper (ERO) – Yüksek büyüme potansiyelli bakır projeleri

Ivanhoe Electric (IE) – Yeni nesil bakır keşif ve teknoloji odaklı model

Taseko Mines (TGB) – Gelişen projeleriyle öne çıkan üretici

Türkiye’de halka açık ve doğrudan büyük ölçekli bakır üreticisi şirket bulunmuyor ancak Borsa İstanbul’da listeli firmalar dolaylı olarak öne çıkıyor.

Enerji & Altyapı ile Sanayi & Kablo / Ekipman alanlarında faaliyet gösteren o şirketler şu şekilde:

ENJSA, AKSEN, ZOREN, GWIND – Elektrik üretimi ve enerji yatırımları

ASTOR, SMRTG, KONTR – Trafo, şalt, enerji ekipmanları

PRKAB, EMKEL, OYLUM, ARDYZ - Altyapı yazılım tarafı

ALARK, TKFEN – Büyük altyapı ve taahhüt projeler