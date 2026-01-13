Altın ve gümüş öyle coştu ki dev banka tahmini değiştirdi rekoru açıkladı

Altın ve gümüş öyle coştu ki dev banka tahmini değiştirdi rekoru açıkladı
Küresel finans devi Citigroup, altın ve gümüş için kısa vadeli tahminlerini radikal bir kararla yukarı çekti. Banka, önümüzdeki 3 ay içinde ons altının 5 bin dolara, gümüşün ise 100 dolara fırlamasını bekliyor.

Citigroup, tırmanan jeopolitik riskler, fiziki piyasadaki tedarik sıkıntıları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) özerkliğine dair yeniden alevlenen şüpheler üzerine kıymetli metallere ilişkin öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.

Bloomberg News kaynaklı bilgilere göre banka, 0-3 aylık kısa vadeli temel senaryosunda ons altın fiyat hedefini 4 bin 200 dolardan 5 bin dolara yükseltti. Benzer bir ralli beklenen gümüşte ise hedef fiyat 62 dolardan 100 dolara taşındı.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR

Aralarında Max Layton’ın da bulunduğu Citi analiz ekibi, yatırımcılara ulaştırdığı bilgi notunda yatırım iştahının kuvvetli olduğunu vurguladı.

Raporda, “Yatırım ivmesi güçlü kalmaya devam ediyor ve çok sayıda yükseliş yönlü faktörün ilk çeyrek boyunca etkisini koruması muhtemel” ifadelerine yer verildi.

Banka, özellikle Venezuela, İran ve Ukrayna hattındaki askeri ve siyasi hareketliliğin, korunma amaçlı altın talebini canlı tuttuğunu ifade etti.

ORTA VADEDE "GERİLEME" SENARYOSU

Ancak bankanın raporunda dikkat çeken bir veri çelişkisi de yer alıyor. Kısa vadeli 5 bin dolar hedefine rağmen, 6 ila 12 aylık periyotta altının ons başına 4 bin dolara, gümüşün ise 70 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bu durum, mevcut yükselişin kalıcı bir ekonomik istikrardan ziyade, küresel krizlerden beslenen ve her an tersine dönebilecek bir "balon" riski taşıdığı yorumlarını beraberinde getiriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

