Yayınlanma:
Emlak piyasasında denetim rüzgarları sertleşecek. 12. Yargı Paketi ile "Tapuda Karekod" zorunluluğu, geliyor. İşte detaylar...

12. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve Şubat ayında Meclis’e sunulacak düzenleme, tapu ve noter işlemlerinde köklü bir değişiklik yapıyor.

ZORUNLU OLDU

2023/10/28/karekod.jpeg

Tapu devirleri ve noter aracılığıyla yapılan gayrimenkul satış sözleşmelerinde QR kod bulunması artık zaruri hale gelecek.

Konut satışında yeni zorunluluk!Konut satışında yeni zorunluluk!

Noterler tarafından hazırlanan belgeler, Türkiye Noterler Birliği’nin uygulaması üzerinden bu karekodla saniyeler içinde doğrulanabilecek. Temel hedef; sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmek.

ESKİ TAPULAR NE OLACAK?

Öte yandan gayrimenkul sahiplerinin ellerindeki eski tip tapular geçerliliğini koruyacak. Ancak kayıp nedeniyle yeniden çıkartılan veya yeni yapılan devirlerde QR kodlu yeni tapu verilecek.

2023’ten bu yana noterlerde de yapılabilen tapu devir işlemleri, bu yeni yasa ile tam bir dijital güvenlik kalkanına alınmış olacak.

EMLAK PİYASASINDA ŞUBAT KRİTİK AY

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Şubat ayı sadece tapu belgesi için değil, ilandan satışa kadar tüm süreç için bir "doğrulama" ayı olacak.

EİDS Zorunluluğu (1 Şubat): Aynı tarihte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) de devreye giriyor. Artık e-Devlet üzerinden yetki almayan kimse internete "satılık konut" ilanı koyamayacak.

Kambiyo Senetlerinde Karekod: 12. Yargı Paketi sadece tapuyu değil, bonoları (senetleri) de kapsıyor. Karekodsuz senetler "bono" vasfı kazanamayacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

