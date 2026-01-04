Konut satışında yeni zorunluluk!

Konut satışlarında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başlıyor. Artık ev sahiplerinin satış için e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapmaları gerekiyor.

Barınma krizinin her geçen gün derinleştiği Türkiye’de, ilan sitelerindeki "hayali" konutlar ve kapora tuzaklarına karşı yeni sisteme geçiliyor.

Ticaret Bakanlığı, daha önce otomobil ve iş yeri ilanları için hayata geçirdiği "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi"ni (EİDS) 1 Şubat itibarıyla tüm konut satışları için zorunlu hale getiriyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa’nın "tamamen başlıyor" diyerek duyurduğu sistem, emlak piyasasındaki kayıt dışılığı ve sahte ilan kirliliğini temizlemeyi hedefliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Ev sahipleri artık "telefon açtım, emlakçıya verdim" diyerek ilan yayınlatamayacak. Süreç şu şekilde ilerleyecek:

Mülk Sahibi Onayı: Konut sahibi e-Devlet’e girecek, kendi üzerine kayıtlı taşınmazı seçecek.

Emlakçı Yetkilendirme: Açılan pencereden çalışmak istediği emlakçıyı sistem üzerinden yetkilendirecek.

İlan Siteleri Entegrasyonu: İlan siteleri (sahibinden, emlakjet vb.) tapu kayıtlarıyla eşleşecek. Yetkisi olmayan emlakçının ilanı "onaylanmış ilan" statüsüne geçemeyecek, hatta yayına giremeyecek.

Güvenli İlan: Tüketici, gördüğü ilanın gerçekten o mülk sahibine ait olduğunu ve emlakçının yetkili olduğunu bilecek.

NTV'nin haberine göre İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sistemin 2023'te kurulduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"2025 yılında kiralık ve satılık iş yerleri için uygulanmaya başladı ve 2026 Şubat'ta da tamamen tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi başlıyor"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

