Tank gibi cruise gemisi kelepir fiyata satıldı

Fransa merkezli Exploris Expeditions & Cruises’un tasfiye kararı almasının ardından, şirketin filosunda yer alan ve açık artırmada satışa sunulan lüks cruise gemisi Exploris One, 4,5 milyon avro’ya yeni sahibini buldu. Müzayede şirketi tarafından 7 milyon Avro’dan açık artırmaya çıkarılan yüksek teklif veren çıkmayınca, tek teklif olan 4.5 milyon avro kabul edildi.

GEMİ AYNI ANDA 132 YOLCUYA HİZMET VEREBİLİYOR

Gemiyi satın alan kişinin, yeni turlarla kutup keşif seferlerini yeniden başlatmayı planlayan bir operatör olduğu söyleniyor. 1989 yılında Finlandiya’daki Rauma-Repola Tersanesi’nde inşa edilen ve özellikle uzak bölgeler ile kutup keşifleri için tasarlanan 635 dwt ağırlığındaki gemi, aynı anda 132 yolcuya hizmet verebiliyor.

108 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki gemi, son olarak Exploris Expeditions & Cruises adlı şirketin filosunda hizmet veriyordu.

Eylül 2025’ten beri hizmet dışı olan gemi, Kasım 2025’te faaliyetlerini durduran şirketin tasfiyesi kapsamında açık artırmaya çıkarıldı.

YÜZDE 14’LÜK KOMİSYON ÖDEYECEKLER

Gemiyi satın alanlar, 4,5 milyon avro’luk bedelin yanı sıra yasal masraflar ve mahkeme işlemleri için yüzde 14’lük bir komisyon ödemek zorunda kalacak. Ancak bu tutar, geminin başlangıç fiyatı olan 7 milyon avro’ya ulaşmıyor.

2023’te Exploris tarafından satın alınmadan önce ise, gemi on yılı aşkın bir süre boyunca Silversea bünyesinde “Silver Explorer” ve “Prince Albert II” isimleriyle hizmet vermişti.

'TANK GİBİ GEMİ' OLARAK DA TANINIYOR

Gemiyle sefer düzenleyen diğer şirketler arasında Society Expeditions, Sally Line, Delfin Risteilyt ve Baltic Link bulunuyor.

Geminin bakım programına göre, önümüzdeki haftalarda Las Palmas de Gran Canaria’daki bir tersanede havuz işlemlerine alınması planlanıyor.

Kutup seferleri yapan ve oldukça güçlü yapısıyla bilinen Exploris One gemisi denizcilik camiasında 'tank gibi gemi' olarak da tanınıyor.