Tanesinin 100 TL olduğunu duyan koştu: İzdihama yol açtı

Tanesinin 100 TL olduğunu duyan koştu: İzdihama yol açtı
Yayınlanma:
Bir mağaza "Tanesi 100 TL" diye duyurunca duyan koştu. İzdiham yaşandı.

İhtiyaç duyduğu ürünlerin fiyatına yetişemeyen vatandaşlar, indirimleri kaçırmıyor.
Edirne’nin merkezi Saraçlar Caddesi’nde bir mağaza kazak fiyatlarını 100 TL’ye çekince duyan vatandaşların hücumuna uğradı.
Mağaza önünde izdiham yaşanırken, herkes birbiriyle yarıştı.
Edirne Gazetesi'nden Mesut Çınar'ın haberine göre; kentin kalbi konumundaki Saraçlar Caddesi’nde bazı esnafların 100 TL’den satışa sunduğu kazaklar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Uygun fiyatlı ürünleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar, cadde boyunca yoğunluk oluşturdu.

ÇARŞIYA HAREKET GETİRDİ

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Edirne'ye dalga dalga geldiler: Bavul bavul gittilerEdirne'ye dalga dalga geldiler: Bavul bavul gittiler

Esnaf, artan maliyetler ve alım gücündeki düşüş nedeniyle satışların zorlaştığını belirtirken, uygun fiyatlı ürünlerle hem vatandaşlara destek olmayı hem de işlerini ayakta tutmayı amaçladıklarını ifade etti. Kazaklara gösterilen yoğun ilginin, uzun süredir durgun olan çarşıya hareket getirdiği dile getirildi.
Alışveriş yapan vatandaşlar ise kış öncesinde uygun fiyata ürün bulmanın sevindirici olduğunu belirterek, 100 TL’ye satılan kazakların bütçelerine katkı sağladığını söyledi.
Saraçlar Caddesi’nde yaşanan bu hareketlilik, esnaf ve vatandaşlar açısından kısa süreli de olsa yüzleri güldürürken, çarşıda kış alışverişinin başladığının da göstergesi oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Ekonomi
Elektrikten doğalgaza... Zamlı tarifeler belli oldu
Elektrikten doğalgaza... Zamlı tarifeler belli oldu
Yılbaşı öncesi 81 ilde denetim alarmı!
Yılbaşı öncesi 81 ilde denetim alarmı!
Taksiciden yazılımcıya... 1 Ocak'ta her şey değişiyor!
Taksiciden yazılımcıya... 1 Ocak'ta her şey değişiyor!