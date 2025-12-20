Tanesinin 100 TL olduğunu duyan koştu: İzdihama yol açtı

İhtiyaç duyduğu ürünlerin fiyatına yetişemeyen vatandaşlar, indirimleri kaçırmıyor.

Edirne’nin merkezi Saraçlar Caddesi’nde bir mağaza kazak fiyatlarını 100 TL’ye çekince duyan vatandaşların hücumuna uğradı.

Mağaza önünde izdiham yaşanırken, herkes birbiriyle yarıştı.

Edirne Gazetesi'nden Mesut Çınar'ın haberine göre; kentin kalbi konumundaki Saraçlar Caddesi’nde bazı esnafların 100 TL’den satışa sunduğu kazaklar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Uygun fiyatlı ürünleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar, cadde boyunca yoğunluk oluşturdu.

ÇARŞIYA HAREKET GETİRDİ

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Edirne'ye dalga dalga geldiler: Bavul bavul gittiler

Esnaf, artan maliyetler ve alım gücündeki düşüş nedeniyle satışların zorlaştığını belirtirken, uygun fiyatlı ürünlerle hem vatandaşlara destek olmayı hem de işlerini ayakta tutmayı amaçladıklarını ifade etti. Kazaklara gösterilen yoğun ilginin, uzun süredir durgun olan çarşıya hareket getirdiği dile getirildi.

Alışveriş yapan vatandaşlar ise kış öncesinde uygun fiyata ürün bulmanın sevindirici olduğunu belirterek, 100 TL’ye satılan kazakların bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

Saraçlar Caddesi’nde yaşanan bu hareketlilik, esnaf ve vatandaşlar açısından kısa süreli de olsa yüzleri güldürürken, çarşıda kış alışverişinin başladığının da göstergesi oldu.