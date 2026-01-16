Son dakika | Maliye'den 'altın takibi' iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda infial yaratan "Kıymetli Maden Takip Sistemi ile yastık altındaki altınlar izlenecek" iddialarına yanıt verdi.
Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile yastık altındaki altınların izleneceği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.
NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILDI?
Bakanlık, sistemin bir varlık takibi olmadığını, sadece "sahte ve düşük ayarlı altın" mağduriyetini önlemeyi amaçlayan teknik bir güvenlik katmanı olduğunu bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KMTS’nin işleyişine dair şu kritik bilgileri paylaştı:
Basın Duyurusu- 16 Ocak 2026 pic.twitter.com/rrUOjPnj62— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 16, 2026
- Sistem, altının kim tarafından alınıp satıldığını değil, rafinerideki üretim sürecini kayıt altına almaktadır.
- Rafineriler tarafından üretilen 1 gram ve üzerindeki altınlar ambalajlanarak üzerine benzersiz bir kod (KMTS kodu) işlenecek; böylece sahte veya düşük ayarlı altına karşı tüketici korunacaktır.
- Evde, kasada duran mevcut altınların geçersiz sayılacağı veya el konulacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlar ellerindeki altınları yasal bir engel olmaksızın kuyumcu ve bankalarda bozdurmaya devam edebilecektir.
- Bilezik, yüzük, kolye gibi işlenmiş takılar ile 22 ve 18 ayar altınlar bu takip sisteminin tamamen dışındadır.
- Alışverişlerdeki 30 bin lira sınırı sadece altına özgü değildir; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde tüm emtialar için geçerli olan genel bir kuraldır.