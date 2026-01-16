Son dakika | Maliye'den 'altın takibi' iddialarına yanıt

Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile yastık altındaki altınların izleneceği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

Bakanlık, sistemin bir varlık takibi olmadığını, sadece "sahte ve düşük ayarlı altın" mağduriyetini önlemeyi amaçlayan teknik bir güvenlik katmanı olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KMTS’nin işleyişine dair şu kritik bilgileri paylaştı:

