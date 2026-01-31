Son Dakika | Emeklilerin maaş farkını alacağı tarih belli oldu

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran ve birçok düzenlemeyi içeren kanun Resmî Gazete’de yayımlandı. Yasa kapsamında, 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesindeki tutar 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Yeni maaşlar 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. 5 milyona yakın kişiyi ilgilendiren bu düzenleme doğrultusunda, Ocak ayında oluşan 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat 2026’da ödenecek.

SGK: BANKA VE PTT ŞUBESİNDEN ÇEKEBİLİRSİNİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu, ödeme tarihini duyurdu:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”