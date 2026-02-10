Sıvı yağı devi Yudum satıldı

Yayınlanma:
Sıvı yağında Türkiye'nin köklü markası Yudum, tarım ve gıda alanındaki yatırımlarıyla tanınan Tiryaki Agro bünyesine katıldı. Söz konusu satış, yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından gerçekleşti.

Türkiye perakende sıvı yağ sektörünün lider markası Yudum, tarım ve gıda alanındaki dev yatırımlarıyla tanınan Tiryaki Agro bünyesine katıldı.

2007 yılından bu yana Savola Gıda çatısı altında bulunan Yudum, artık Gaziantep merkezli Tiryaki Agro şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdürecek.

Söz konusu satın almanın yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından geldiği öğrenildi. Bu devralma ile Yudum'un mülkiyet yapısı değişirken, markanın eski sahibi Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda, Tiryaki Agro’nun stratejik ortağı konumuna geldi.

Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığına göre, Tiryaki Agro'nun küresel tedarik zinciri gücü ile Yudum'un köklü üretim tecrübesi bir araya gelecek.

YUDUM YARIM ASIR ÖNCE YOLA ÇIKTI

2022/03/28/sivi-yag.jpg

1975 yılından bu yana Ayvalık’taki tesislerinde üretim yapan Yudum, zeytinyağı ve ayçiçek yağı pazarlarında liderliğini koruyor:

Ayvalık fabrikası, yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip.

Fabrikada üretilen ürünler; İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya dahil 25’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Yudum markasının yanı sıra Sırma ile mısır ve ayçiçek yağı, Vala ve Sava markalarıyla ise margarin üretimi gerçekleştiriliyor.

TİRYAKİ AGRO: PERAKENDEDE YENİ DÖNEM

halktv-com-tr46.jpg

1965 yılında Gaziantep’te kurulan Tiryaki Agro, bu satın alma ile perakende kanalındaki etkinliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Gıda ve tarım ticaretinin yanı sıra hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji ve lojistik alanlarında da güçlü bir varlık gösteriyor.

Satın alma kapsamında Savola Gıda’nın Tiryaki Agro bünyesinde pay sahibi olması, iki grup arasındaki iş birliğinin uzun vadeli olacağına işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

