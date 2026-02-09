Şimşek Suudi Arabistan'da Türkiye ekonomisinin 'direnci'ni anlattı

Yayınlanma:
Suudi Arabistan'da konuşan Bakan Şimşek Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere karşı Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da düzenlenen konferansta konuştu. Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki değerlendirmelerinde Türkiye'nin uluslararası ticaret entegrasyonun iyi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının yanı sıra 27 ülke ile imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye için stratejik bir koruma kalkanı oluşturduğunu ifade etti.

TİCARET AĞI VE YABANCI YATIRIMLARIN ROLÜ

Şimşek, Türkiye’nin ihracat yapısı ve dış yatırımların istikrar üzerindeki etkisine dair şu noktaların altını çizdi:

İhracatın yaklaşık yüzde 62'sinin doğrudan yabancı yatırımlar tarafından oluşturuldu.

Ortaklarla olan ilişkilerin benzer koşullarda seyretmesi durumunda, bu yatırımların ekonomi için bir istikrar kaynağı ve Türkiye'yi daha az kırılgan bir noktaya taşıdı.

Bölgesel çatışmalara ve gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin iyi durumda. Büyüme ve ticaretin dirençli yapısını koruyor.

HİZMET SEKTÖRÜNDE KÜRESEL BAŞARI

Hizmet ihracatının Türkiye'nin en güçlü yönlerinden biri olduğunu belirten Bakan Şimşek, özetle şunları sıraladı:

Türkiye'nin hizmet sektöründeki ticari faaliyetlerde küresel çapta ilk 20 ülke arasında yer aldı

Turizm ve inşaat sektörlerinin yanı sıra televizyon dizisi ihracatının bile dünyadaki en iyi örnekler arasında gösterildi.

Hizmet ihracatının henüz küresel korumacı önlemlerden etkilenmedi, bu durum bir avantaj olarak görüldü ve odak bu alana çevrildi.

ŞİMŞEK TABLODAN MEMNUN

2023/06/01/mehmet-simsek.jpg

Mehmet Şimşek, son yıllarda uygulanan programların ekonomiye yardımcı olduğunu ve dengesizliklerin yönetildiğini savundu. Türkiye'nin yapısal çözümleri hayata geçirerek görece daha az kırılgan bir noktada olduğunu yineleyen Şimşek, sürecin yönetiminde "şanslı" olduklarını ve doğru adımlar attıklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

