Şimşek, 58 trilyonu yöneten devlerle görüştü
Londra'da yatırımcılarla görüşen Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni durağı ABD olacak. Şimşek, Londra’da 58 trilyon doları yöneten devlerle buluşmasında Türkiye’nin bilançosunda 274 milyar dolarlık iyileşme olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel finansın kalbi Londra’da 58 trilyon doları yöneten devlerle buluştu.

Bakan Şimşek, Londra temasları kapsamında 20 ayrı toplantıda 500’ün üzerinde yatırımcıyla bir araya geldi. Yatırımcılara sunulan verilerde, son iki buçuk yılda Türkiye bilançosunda 274 milyar dolarlık devasa bir iyileşme sağlandığı söyledi.

KKM ÖVGÜSÜ

Yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarına (S&P, Moody's, Fitch) sunulan tabloda, ekonomi yönetiminin en büyük "temizlik" operasyonlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat’taki (KKM) sert düşüş öne çıktı.

2023 Ağustos’ta 143 milyar dolar olan KKM hacminin, Ocak 2026 itibarıyla 0,1 milyar dolara inerek neredeyse sıfırlandığı vurgulandı. Aynı dönemde eksi 60,5 milyar dolardan devralınan swap hariç net rezervlerin ise 70,1 milyar dolara tırmandığı ifade edildi.

BÜTÇE AÇIĞINDA ‘KADEMELİ DÜŞÜŞ’ VAADİ

Bakanlığın sunumunda, bütçe disiplininin öncelikli hedef olduğu belirtilerek, bütçe açığının milli gelire oranının 2023’teki %5,1 seviyesinden, 2025 yılında %2,9’a kadar gerilemesinin öngörüldüğü aktarıldı.

İç borç çevirme oranının ise yılın ilk çeyreğinde %80 seviyesinde kalarak hedeflerin altında bir seyir izleyeceği paylaşıldı.

Şimşek, kalıcı dezenflasyon için sıkı para politikasının yanı sıra konut, gıda ve enerji alanlarında arz yönlü tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

