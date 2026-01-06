Savunma ve enerji hisseleri uçtu

Dünya genelinde piyasalar, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyon ve Nicolas Maduro’nun New York’ta hakim karşısına çıkarılmasıyla sarsıldı. Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bu süreçte, yatırımcılar savunma sanayisi ve enerji şirketlerine akın ederken, küresel borsa endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti. Ancak bu "yapay bahar", üretimin durma noktasına geldiği reel ekonomi için tehlike sinyalleri veriyor.

SAVUNMA DEVLERİNİN HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Askeri müdahalenin ardından savaş uçakları ve füze sistemleri üreten şirketlerin hisselerinde görülmemiş artışlar kaydedildi.

New York borsasında AeroVironment yüzde 16,1, Kratos yüzde 13,4 ve havacılık devi Lockheed Martin yüzde 2,9 oranında değer kazandı. Avrupa cephesinde ise Alman savunma devi Rheinmetall yüzde 9,55, İtalyan Leonardo yüzde 5,49 ve İngiliz BAE Systems yüzde 5,83’lük primlerle günü kapattı.

Milyonların barış ve istikrar beklediği bir ortamda, silah üreticilerinin bu kâr artışı "savaşın finansmanı" olarak nitelendiriliyor.

PETROL REZERVLERİ ÜZERİNDE "TRUMP" GÖLGESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela’nın petrol endüstrisine ABD’li şirketlerin dahil olacağını ilan etmesi, enerji sektöründe ralli başlattı.

Chevron yüzde 5,1, Exxon Mobil ise yüzde 2,2 yükselirken, analistler Venezuela’daki petrol üretiminin eski seviyesine dönmesinin yıllar ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiğine işaret ediyor. Bölgedeki kaos nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 61,5 dolar seviyesinde dalgalanırken, bu belirsizliğin halkın enerji faturalarına ek yük getirmesi bekleniyor.

BORSA İSTANBUL VE TEKNOLOJİ BALONU

Küresel piyasalardaki "risk iştahı" Borsa İstanbul’u da rekor seviyeye taşıdı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,77 artışla 11.702 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Yapay zeka ve çip üreticisi Nvidia’nın yeni araçlarını tanıtmasıyla teknoloji hisselerine olan ilgi de canlılığını koruyor. Ancak bu yükselişlerin, ABD’deki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 47,9'a gerileyerek sektördeki daralmayı teyit ettiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.