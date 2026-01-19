Sahibi hapiste, yatı satışta: TMSF lüks yat için bu fiyatı istiyor

Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın yaklaşık 12 milyar TL tutarında yasadışı bahis parasını akladığı suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el konulan varlıkları satışa sundu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Ahmet Faruk Karslı, yasadışı bahis ve kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Hazırlanan iddianamede, Karslı dahil 5 yönetici için 28’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 2 yıl içinde Papara üzerinden yaklaşık 12 milyar TL’lik yasadışı bahis parası çıkışı yapıldığı belirtiliyor.

YAT SATIŞTA

Karslı'nın eşinin genel müdürü olduğu şirkete ait, 2006 model Ferretti marka "MY Lady Soul" isimli 31 metrelik motor yat satışa çıkarıldı.

TMSF, lüks yat için 117 milyon TL bedel belirlemiştir. İhaleye katılmak isteyenlerden 5 milyon 850 bin TL teminat istedi. Teklif verme süreci 19 Ocak’ta sona erecek; 20 Ocak’ta ise zarflar açılarak açık artırmaya geçilecek.

İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek

Karslı, 2023 yılında 200 milyon TL’ye satın aldığı Mehmet Emin Ağa Yalısı ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Soruşturma kapsamında Karslı’nın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.