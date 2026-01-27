Restoranlarda yeni uygulama: O ücretler kaldırılıyor!

Ticaret Bakanlığı yeme-içme sektörünü ve müşterilerini yakından ilgilendiren bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni düzenleme ile restoranlarda servis ücreti veya kuver gibi ek bedeller kalkacak.

RESMİ GAZATE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen düzenleme ile sektördeki şeffaflığın artırılması planlanıyor.

Halihazırda devam eden sistemde; servis ücreti veya kuver gibi ek ücretler fiyat listesinde yer aldığı takdirde yasal olarak talep edilebiliyordu. Ancak hayata geçirilmesi beklenen yeni düzenleme ile bu istisna da ortadan kalkacak.

EK ÜCRET YASAK

Artık işletmelerde servis, kuver, garsoniye, masa bedeli vb. adı ne olursa olsun hesaba ek bir ücret yansıtılmayacak.

Bu düzenleme ile masaya gelen hesapta sonradan ortaya çıkan ve tüketiciyi rahatsız eden beklenmedik maliyetlerin önüne geçilecek.

Sonuç olarak tüketici; menüde gördüğü fiyatın içinde servis ve sunum bedellerinin de bulunduğunu bilerek sipariş verecek ve bir sürprizle karşılaşmayacak.