Resmi Gazete’de yayımlandı: Zorunlu karşılık oranları artırıldı

Zorunlu karşılıklarda yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliklere ilişkin Merkez Bankası'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amaçlı olarak yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gitti.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde: