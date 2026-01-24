Resmi Gazete’de yayımlandı: Zorunlu karşılık oranları artırıldı

Zorunlu karşılıklarda yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliklere ilişkin Merkez Bankası'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amaçlı olarak yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gitti.

TCMB AÇIKLAMA YAPTI

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır. Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltilmiştir. Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14’e yükseltilmiştir”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ekonomi
