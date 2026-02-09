Rekor başlangıç: Kaçak eşya ve uyuşturucu verileri açıklandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılına kaçakçılıkla mücadelede dev bir başarıyla imza atarak başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; ileri teknolojiye sahip sistemleri ve uzman kadrolarıyla yürüttüğü faaliyetler sonucunda 2026 yılının ilk ayında rekor kırdı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlar neticesinde, kaçakçılığın ekonomik işleyiş üzerindeki tahribatını engellemeye yönelik stratejik bir başarı elde edildi.

OPERASYONLARIN MALİ BİLANÇOSU: UYUŞTURUCU VE TEKSTİL ÖNDE

Ocak ayı boyunca yürütülen operasyonların detayları, ele geçirilen maddelerin çeşitliliğini ve mali büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Uyuşturucu Maddeler: Toplam 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek imha edildi.

Ticari Eşyalar: 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli kaçak eşya yakalandı.

Tekstil Malzemeleri: 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil malzemesi ele geçirilerek haksız rekabetin önüne geçildi.

Ekipler ayrıca; akaryakıttan canlı hayvana, tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yasa dışı ticaret girişimini engelledi.

EKONOMİ VE TOPLUM SAĞLIĞI VURGUSU

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin sadece mali bir konu değil, aynı zamanda bir kamu düzeni ve toplum sağlığı meselesi olduğunu vurguladı.

Özellikle gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılığına karşı "kesinlikle geçit verilmeyeceği" ifade edildi.

Ticari işleyişi sekteye uğratan ve dürüst tüccarı mağdur eden haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaçakçılığın önlenmesiyle kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve vergi kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 2026 Yılına Güçlü Bir Başlangıç Gerçekleştirdi.



Ticaret Bakanlığı, uzmanlaşmış beşerî kadroları ve geliştirilmiş analiz teknikleri sayesinde 2026 yılı boyunca kaçakçılıkla mücadelesini azimle sürdüreceğini açıkladı.

Kamuoyuna yapılan duyuruda, gümrük muhafaza teşkilatının kamu düzenini koruma ve toplum sağlığını muhafaza etme hedefleri doğrultusunda ülke genelinde teyakkuzda kalacağı belirtildi.