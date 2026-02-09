Rekor başlangıç: Kaçak eşya ve uyuşturucu verileri açıklandı

Rekor başlangıç: Kaçak eşya ve uyuşturucu verileri açıklandı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, Ocak 2026'da gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yılın aynı ayına göre %121’lik bir artış sağlanarak toplam 7 milyar 655 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılına kaçakçılıkla mücadelede dev bir başarıyla imza atarak başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; ileri teknolojiye sahip sistemleri ve uzman kadrolarıyla yürüttüğü faaliyetler sonucunda 2026 yılının ilk ayında rekor kırdı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlar neticesinde, kaçakçılığın ekonomik işleyiş üzerindeki tahribatını engellemeye yönelik stratejik bir başarı elde edildi.

OPERASYONLARIN MALİ BİLANÇOSU: UYUŞTURUCU VE TEKSTİL ÖNDE

Ocak ayı boyunca yürütülen operasyonların detayları, ele geçirilen maddelerin çeşitliliğini ve mali büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Uyuşturucu Maddeler: Toplam 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek imha edildi.

Ticari Eşyalar: 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli kaçak eşya yakalandı.

Tekstil Malzemeleri: 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil malzemesi ele geçirilerek haksız rekabetin önüne geçildi.

Ekipler ayrıca; akaryakıttan canlı hayvana, tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yasa dışı ticaret girişimini engelledi.

EKONOMİ VE TOPLUM SAĞLIĞI VURGUSU

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin sadece mali bir konu değil, aynı zamanda bir kamu düzeni ve toplum sağlığı meselesi olduğunu vurguladı.

Özellikle gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılığına karşı "kesinlikle geçit verilmeyeceği" ifade edildi.

Ticari işleyişi sekteye uğratan ve dürüst tüccarı mağdur eden haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaçakçılığın önlenmesiyle kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve vergi kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, uzmanlaşmış beşerî kadroları ve geliştirilmiş analiz teknikleri sayesinde 2026 yılı boyunca kaçakçılıkla mücadelesini azimle sürdüreceğini açıkladı.

Kamuoyuna yapılan duyuruda, gümrük muhafaza teşkilatının kamu düzenini koruma ve toplum sağlığını muhafaza etme hedefleri doğrultusunda ülke genelinde teyakkuzda kalacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ali Koç ile Murat Ülker anlaştı: Efsane geri dönüyor
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Ekonomi
Maydonoz Döner satışa çıktı! TMSF istediği tutarı açıkladı
Maydonoz Döner satışa çıktı! TMSF istediği tutarı açıkladı
Euro tekrar zirveye oynuyor!
Euro tekrar zirveye oynuyor!