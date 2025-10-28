Rekabet Kurulu'ndan Borusan'a kısıtlı onay

Rekabet Kurulu, Borusan Tedarik'in CEVA tarafından devralınmasına kısıtlı onay verdi.

Rekabet Kurulu, Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji AŞ’nin (Borusan Tedarik), CEVA Corporate Services (CEVA) tarafından devralınmasına koşullu olarak izin verdi. Söz konusu devralma, CEVA’nın bağlı olduğu CMA CGM S.A. şirketi üzerinden gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kurulun incelemesi sonucunda işlemin etkin rekabeti azaltma riski taşıdığı, ancak sunulan davranışsal taahhütler doğrultusunda bu riskin giderilmesinin mümkün görüldüğü belirtildi.

TAAHHÜTLERLE KOŞULLU ONAY

CEVA, devralma sürecinde ortaya çıkabilecek rekabet endişelerini gidermek amacıyla bir dizi taahhüt sundu. Buna göre;

Devralmanın ardından bir yıl boyunca mevcut müşterilerin sözleşmeleri aynı koşullarla devam edecek.

Müşterilere sözleşme fesih hakkı tanınacak ve geçiş sürecinde 12 aya kadar hizmet desteği sağlanacak.

31 Aralık 2025’e kadar sözleşmesi sona erecek müşterilere de 12 aylık geçiş dönemi hizmeti sunulacak.

İki yıl boyunca rakip firmalar, birleşik teşebbüsün dağıtım ağı hizmetlerinden adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarda yararlanabilecek.

Şirket, aynı süre içinde müşterileri farklı lojistik hizmetleri birlikte almaya zorlamayacak.

Fiyat artışları, mevcut sözleşme şartlarının ötesinde yapılmayacak.

Taahhütlerin takibini sağlamak üzere 30 gün içinde bağımsız bir denetçi atanacak ve denetçi iki yıl boyunca altı ayda bir rapor sunacak.

REKABET UYGUN

Kurul, 23 Ekim 2025 tarihli ve 25-40/967-560 sayılı kararıyla CEVA’nın sunduğu taahhütlerin “rekabet sorunlarını gidermeye elverişli ve uygulanabilir” olduğu kanaatine vardı. Bu kapsamda, devralma işlemine koşullu izin verildi.

Rekabet Kurulu ayrıca, söz konusu taahhütlerin yükümlülük niteliğinde olacağını, taahhütlerin ihlali durumunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

