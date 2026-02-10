Ramazan kolisinden yüksek enflasyon çıktı

Ramazan kolisinden yüksek enflasyon çıktı
Ramazan ayına sayılı günler kala zincir marketlerde raflara çıkan erzak kolilerinin fiyatları dikkat çekti. 2026 yılı için hazırlanan en küçük Ramazan kolisinin fiyatı geçen yıla göre %35,13 artarak 499,95 TL’ye yükseldi. Sektör temsilcileri, ekonomik koşullar ve kalite kaygıları nedeniyle talebin koli yerine hediye çeklerine kaydığını belirtiyor.

Çift haneli enflasyon koşulları milyonların alım gücünü eritirken, enflasyon Ramazan kolisini de vurdu.

Ramazan ayına sayılı günler kala zincir marketler erzak kolilerini raflara çıkarmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık gıda enflasyonu %28,31 seviyesinde gerçekleşirken, Ramazan kolilerini "gerçek" enflasyon vurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık gıda enflasyonu %28,31 seviyesinde gerçekleşirken, Ramazan kolilerini "gerçek" enflasyon vurdu.

Geçen yıl 369,95 TL olan en düşük fiyatlı kolinin bu yıl 500 TL sınırına dayanırken, dar gelirli milyonlar için bu Ramazan zor geçecek.

2026 RAMAZAN KOLİSİ FİYAT TABLOSU

Dünya'dan Mehmet Gülel'in haberine göre marketlerde satışa sunulan temel ve üst segment kolilerdeki fiyat değişimleri şu şekilde gerçekleşti:

Koli Tipi2025 Fiyatı2026 FiyatıArtış Oranı
En Küçük Koli369,95 TL499,95 TL%35,13
Süper Koli629,95 TL799,95 TL%26,98

Koli İçeriği

Temel Ramazan kolisinde; salça, tuz, ayçiçek yağı, un, çay, hazır çorba, şeker ve makarna gibi toplam 13 çeşit ürün bulunuyor.

HEDİYE ÇEKLERİNE TALEP ARTIYOR

Geleneksel gıda kolisi dağıtımı yerini hızla dijital veya fiziksel hediye çeklerine bırakıyor. Ancak bu durum gıda tüketiminde farklı bir tablo ortaya çıkarıyor.

Sektör temsilcileri, hediye çeklerinin yarısından fazlasının gıda dışı (giyim, ev ihtiyacı vb.) alışverişlerde kullanıldığını ifade ediyor.

Geçmiş yıllarda kolilerin içine konulan kalitesiz ürünler, tüketicinin koli yerine market rafından kendi seçtiği ürünü almayı tercih etmesine neden oldu.

HAZIRLIKLAR CILIZ KALDI

Toptancı ve gıda sanayicileri, piyasadaki yavaşlamaya ve maliyet baskısına dikkat çekiyor.

İGTOD Başkanı Mustafa Karlı,Toptancı esnafında koli hazırlıklarının cılız kaldığını, standart koli fiyatlarının 500 TL’den başlayıp 1.000 TL’ye kadar çıktığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

