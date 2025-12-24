Pilot kaleme zam yaptı tepki sonrası özür diledi

Pilot kaleme zam yaptı tepki sonrası özür diledi
Yayınlanma:
Kalem denince simge isim haline gelen japon markası Pilot'ta "silinebilir kalem" Frixion serisine 40 yıl sonra ilk kez zam yapıldı.

Japonya’nın en büyük kalem üreticisi Pilot, özellikle Türkiye pazarında da en çok satanlar listesinde yer alan Frixion modelinin fiyat etiketleri değişti. Ürünün piyasaya çıktığı 2006 yılından bu yana fiyatını sabit tutan şirket, yüzde 10’luk artışla tarihi bir karara imza attı.

CEO HALKIN KARŞISINA ÇIKTI: 40 YILDIR İLK KEZ...

pilot-frixion.jpg

Zam kararının ardından şirketin tepe ismi, alışılmadık bir adım attı. Pilot CEO’su Fumio Fujisaki, halkın karşısına geçerek "mahcup" olduklarını belirtti. Şirketteki 40 yıllık kariyeri boyunca "en çok satan" bir ürüne zam yapıldığını ilk kez gördüğünü belirten Fujisaki, artan maliyetleri artık karşılayamadıklarını söyledi.

CEO Fujisaki, "Maliyetleri karşılayamadığımız için artış yapmak zorunda kaldık" diyerek tüm Pilot kullanıcılarından özür diledi.

JAPONYA'DA 'UCUZLUK' DEVRİ BİTTİ Mİ?

2023/04/09/tokyo.jpg

Bu zam, sadece bir kalem fiyatının artması değil, Japon ekonomisindeki köklü değişimin de habercisi.

Enflasyon Dönemi: 1980'lerdeki varlık balonunun patlamasından beri fiyatların yerinde saydığı Japonya'da artık hayat pahalılığı hissediliyor.

Faiz Artışı: Japonya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75’e çıkararak 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Hissedar Baskısı: Şirket hissedarlarının, artan maliyetler karşısında yönetime "zam yapın" baskısı kurduğu öğrenildi.

YUMURTADAN SONRA SIRA KALEME GELDİ

Pilot’un Japonya’daki satışlarının yüzde 40’ını oluşturan Frixion kalemler, yaklaşık 20 yıldır 230 yen seviyesinde satılıyordu. Sektör liderinin bu adımı, "zam dalgası yayılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Japonya 'altın humması'na tutulduJaponya 'altın humması'na tutuldu

CEO Fujisaki, yumurta ve temel gıdalardaki artışların ardından artık kırtasiye gibi gündelik ürünlerde de zammın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Japan Post’un posta ücretlerine 30 yıl sonra yüzde 30 zam yapması da bu tezi doğruluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

