Pegasus çalışanlarının ücret zamları belli oldu: Maaşlar hesaplara yattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 12,19 olarak açıklanmasının ardından, Pegasus yönetimi ücret artış oranını belirledi.

Şirket, çalışanlarının maaşlarında yüzde 12,20 oranında artış uyguladı.

AirlineHaber'de yer alan habere göre, zam oranı belirlenirken 6 aylık enflasyon verisi esas alındı. Yüzde 12,19 olan resmi rakamın, yuvarlama farkıyla birlikte çalışanlara yüzde 12,20 olarak yansıtıldığı bildirildi.

GÜNCEL MAAŞLAR HESAPLARA YANSIDI

Ücretlerdeki bu düzenlemenin şirketin mali disiplin politikası çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Pegasus tarafından enflasyon verilerine paralel bir yaklaşım benimsendiği ifade edildi.

Yapılan ücret düzenlemesinin ardından, zamlı maaşların ilgili dönem itibarıyla Pegasus bünyesindeki çalışanların hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

