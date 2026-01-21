Patrona kötü haber: Üşüyen çalışana tazminat verecek

Yayınlanma:
Yargıtay, kötü çalışma koşulları nedeniyle işine devam edemeyen çalışanlar için emsal olabilecek bir karara hükmetti.

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren emsal karar açıklandı. İş yerinde ısınma sorunu yaşayan ücretli çalışanlar için artık kat kat giyinip mesai doldurma devri bitti.

Yargıtay, sağlığı tehdit eden soğuk çalışma ortamını "haklı fesih" sebebi sayarak patronları tazminat ödemeye mahkum etti.

Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Yargıtay tarafından verilen ve çalışma hayatında dönüm noktası olarak kabul edilen bir kararı paylaştı.

Karara göre, iş yerinde yeterli ısıtma sisteminin bulunmaması nedeniyle sağlığı tehlikeye giren ücretli çalışanlar, iş akitlerini haklı sebeple sonlandırıp kıdem tazminatlarını talep edebilecek.

ISINMA LÜKS DEĞİL ANAYASAL ZORUNLULUK

alisma.jpg

Yüksek mahkemenin verdiği bu karar, sadece bir alacak davasının sonucu değil, aynı zamanda çalışma ortamının insan onuruna uygun olması gerektiğinin yasal bir kanıtı oldu. Kararda, bir iş yerinin sadece üretim merkezi değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam alanı olması gerektiği vurgulandı.

YEREL MAHKEME 'İSTİFA' DEDİ YARGITAY 'HAKLI KAÇIŞ'

Dava konusu olayda, merkezi ısıtma sistemi olmayan bir iş yerinde dondurucu soğukta çalışmak zorunda kalan bir görevli, sağlığı bozulunca işten ayrıldı. Yerel mahkeme başlangıçta bu durumu "istifa" olarak değerlendirip tazminat talebini reddetmiş olsa da, Yargıtay bu kararı bozdu. Yargıtay, tanıkların "İş yeri çok soğuktu, hepimiz üşüyorduk" yönündeki beyanlarını kesin delil kabul ederek, bu ayrılışı bir "istifa" değil, "kötü şartlardan haklı bir kaçış" olarak tanımladı.

HUKUKİ DAYANAK: YAŞAMA HAKKI KORUMA ALTINDA

Yüksek mahkeme bu kararı verirken şu yasal dayanaklara yaslandı:

ANAYASA: Devlet, çalışanların hayat kalitesini yükseltmekle görevlidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU: İşveren, çalışma ortamındaki her türlü riski (soğuk dahil) önlemekle yükümlüdür.

ILO 155 SAYILI SÖZLEŞME: Uluslararası standartlar, çalışma ortamındaki tehlikelerin asgariye indirilmesini emreder.

İŞ KANUNU: Şartların uygulanmaması, ücretli çalışana "haklı fesih" yetkisi verir.

"İSTİFA DEĞİL HAK ARAMA BELGESİ"

Karakaş, karara işaret ederek çalışanlara şunları söyledi:

"Yani, eğer patronunuz sizi ısıtmıyor, sağlığınızı tehlikeye atıyor ve fiziksel olarak yetersiz bir ortamda çalışmaya zorluyorsa; verdiğiniz dilekçe bir "pes etme" değil, bir "hak arama" belgesidir."

PATRONLARI UYARDI

2024/09/18/sirket-ve-patron-kusurlu-bulundu.webp

"Bu karar, ülkemizdeki binlerce "merdiven altı" veya fiziksel şartları yetersiz işletme için ciddi bir ikaz niteliğindedir." diyen Karakaş, işverenlere şu uyarıyla yazısını sonlandırdı:

"İşverenler artık bilmelidir ki; klima masrafından, yalıtım maliyetinden veya ısınma faturasından kaçınmak, günün sonunda ödenecek devasa tazminatlardan çok daha ucuzdur. İşçiler içinse bu karar 'Benim hakkım sadece maaşım değil, aynı zamanda sağlıklı bir çalışma ortamıdır' bilincini aşılamaktadır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

