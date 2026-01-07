Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam değişti: İşte 2026 yeni kıdem tazminatı tavanı ve hesaplama tablosu

Memur maaş zam oranlarının açıklanmasının ardından gözler iş dünyasındaki en kritik veri olan kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasının hemen ardından mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı ve merakla beklenen yeni rakamlar resmileşti.

Kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin alacakları tazminat miktarını doğrudan belirleyen 2026 yılı Ocak – Haziran dönemi kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞ KATSAYISI VE ORANLAR NETLEŞTİ

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, memur maaş katsayısı ile yan ödeme katsayısında yüzde 18,60 oranında artışa gidildi. Bununla birlikte, Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi uyarınca taban aylığına yapılan 1.000 TL'lik ilave artış nedeniyle, taban aylığı katsayısındaki artış oranı yüzde 24,06 olarak gerçekleşti.

Bu oranlar, doğrudan kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde rol oynadı. Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı ödenen emekli ikramiyesine göre hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Hem kamuda hem de özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı, son aldıkları giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. İşçiye, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında tazminat ödeniyor. Ancak burada kritik bir "üst sınır" bulunuyor. İşçinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı o dönem için belirlenen tavan tutarı aşamıyor.

SEYYANEN ZAM TAZMİNATI NASIL ETKİLEDİ?

Milyonlarca çalışanın merak ettiği bir diğer konu ise seyyanen zammın tazminatlara etkisi oldu. 2023 yılında memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına ve dolayısıyla ikramiye hesaplamasına yansımaması, kıdem tazminatı tavanını baskılamaya devam ediyor.

2023 Temmuz ayında 8.077 TL olarak başlayan seyyanen zammın karşılığı, 2026 Ocak ayı itibarıyla 22.157 TL’ye yükselmiş durumda. Ancak bu tutar en yüksek devlet memurunun emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmadığı için, işçilerin kıdem tazminatı tavanı da olması gerekenden daha düşük seviyede kaldı.

İŞTE YENİ TAVAN VE CEBE GİRECEK NET RAKAM

2025 yılının Temmuz – Aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, yeni yılla birlikte 64.948,77 TL’ye yükseldi.

Çalışanların eline geçecek net rakam ise damga vergisi kesintisinden sonra belli oluyor. Tavan tutar üzerinden sadece damga vergisi kesildiğinde, net ödeme 64.455,80 TL olarak gerçekleşecek.

BİR GÜN FARKLA 109 BİN TL KAZANÇ: ÖRNEK HESAPLAMA

Kıdem tazminatı tavanındaki bu artış, brüt ücreti 54 bin liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanlar için büyük bir fark yaratıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığı örneğe göre hesaplama şu şekilde değişiyor:

Örnek senaryo: Brüt ücreti 65.000 TL olan ve aynı işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi düşünelim.

31 Aralık 2025'te ayrılırsa: Eski tavan üzerinden hesaplama yapılacağı için 535.104 TL kıdem tazminatı alabilecek.

1 Ocak 2026'da ayrılırsa: Yeni tavan devreye girdiği için 644.558 TL kıdem tazminatı alacak.

Fark: İşçinin alacağı tazminat sadece 1 gün farkla 109.454 TL artacak.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL UYGULANACAK?

Yeni tavanın uygulanma tarihleri, kamu ve özel sektör çalışanları için farklılık gösteriyor. İşte dikkat edilmesi gereken kritik tarihler:

Özel Sektör Çalışanları İçin:

Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. İşten 31 Aralık 2025 tarihinde ayrılan bir çalışanın ödemesi Ocak ayına sarksan bile, hesaplama eski tavan üzerinden yapılır ve yeni artıştan yararlanamaz. Ancak brüt ücreti tavanın üzerinde olanlar, 1 Ocak ve sonrasında iş akdi sona erdiğinde yeni zamlı tarife üzerinden ödeme alacaklar.

Kamu İşçileri İçin:

Kamu işçileri maaşlarını ayın 15'inde aldıkları için takvim farklı işliyor. 14 Ocak 2026 tarihinden önce işten ayrılan kamu işçileri eski tavana tabi olacak. İş akdi 15 Ocak 2026 ve sonrasında sona eren kamu işçileri ise yeni ve yüksek tavan üzerinden tazminatlarını alabilecekler.

Asgari Ücretli Çalışanlar İçin:

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı, tavan rakamına değil, o an geçerli olan asgari ücrete göre belirleniyor. İşçilerin ücreti çalıştıkları ayın sonunda hak edildiği için, 1 Ocak 2026 tarihinde işten ayrılmış olsa bile asgari ücretli bir çalışanın kıdem tazminatı, 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Yeni asgari ücretin kıdeme yansıması için çalışanın yeni yıldaki çalışma dönemini tamamlaması esas alınıyor.