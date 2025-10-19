Pasifik'ten gelen kruvaziyer 1306 turist getirdi

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesine Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer demirledi. Kruvaziyer ilçeye 867 Rus yolcu ve 439 personel getirdi.

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

alanya-kruvaziyer-1.jpg

KRUVAZİYER ÇOĞU RUS 867 YOLCU VE 439 PERSONEL GETİRDİ

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu Rus 867 yolcu ve 439 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Lüks gemi, akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

