Özgür Özel’in açıklamasını veriler de doğruladı: Bütçede para var ama emekliye yok

2025 yılı, binlerce emeklinin sabahın erken saatlerinde ayazda, et, yumurta ve sıcak yemek için kuyruklarda beklediği bir yıl olarak hafızalara kazındı. Bu kuyruklar, "kaynak yok" denilerek açıklanan yoksulluğun sembolü haline geldi. Ancak yıl sonunda açıklanan bütçe verileri, sorunun kaynak değil, tercih meselesi olduğunu gösterdi.

KUYRUKLAR VE KULLANILMAYAN ÖDENEKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, Meclis’ten geçen ödeneklerin en az 713 milyar TL’si 2025 boyunca harcanmadı. Ekonomist Mustafa Sönmez’in paylaştığı tabloya göre, en çarpıcı kalem 282 milyar TL ile sosyal güvenlik oldu. Sosyal güvenlik için ayrılan 1.8 trilyon TL’lik ödeneğin 282 milyar TL’lik kısmı kullanılmadan kaldı. Bu kaynak, 16 milyon emekliye dağıtılsaydı her emekli ayda yaklaşık 3.713 TL ek maaş alabilirdi.

2 TRİLYON 54 MİLYAR LİRA FAİZE GİTTİ

Aynı verilere göre, 2025 yılında bütçe açığı 1.8 trilyon TL’yi bulurken, faiz giderleri 2 trilyon 54.4 milyar TL’ye yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri ise 12.6 trilyon TL olarak gerçekleşti. Enerji, eğitim ve yoksullukla mücadele gibi alanlarda da ödeneklerin tamamı kullanılmadı.

'ŞİRKETLERDEN ALINMAYAN VERGİ VAR EMEKLİYE PARA YOK'

En düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması için gereken 650 milyar TL’lik kaynağın bütçede olduğunu savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında bu konuya değindi. Özel, “Kaynak yok diyorlar ama bütçede 768 milyar TL vazgeçilen vergi geliri var. Kazanmış, kâr etmiş şirketlerden alınmayan vergi var ama emekliye gelince para yok deniliyor” ifadelerini kullandı.

SARAY HARCAMALARININ BOYUTU

Cumhurbaşkanlığı harcamaları da dikkat çeken bir diğer kalem oldu. 2025’te Cumhurbaşkanlığının doğrudan harcamaları 15.8 milyar TL, örtülü ödenek kapsamındaki gizli hizmet giderleri ise 14.8 milyar TL oldu. Toplamda 30.7 milyar TL’ye ulaşan harcama, günlük ortalama 84.9 milyon TL’ye denk geliyor. Bu tutar, 4 bin 977 emeklinin, 3 bin 843 asgari ücretlinin veya 28 bin 313 üniversite öğrencisinin bir aylık gelirine eşdeğer.