ÖTV muafiyeti limiti yükseldi: 5 tane SUV alınabilecekler listesinde
Yayınlanma:
2026 yılına girilmesiyle güncellenen ÖTV muafiyeti limiti yükseldi. Engellilerin araça alımında kolaylık ağlayan uygulamanın limiti 584 bin lira artıışla 2 milyon 873 bin 972 lira oldu. Yeni limitle yüzde 40 yerlilik şartını da karşılayan 5 tane SUV alınabilecekler listesinde kendine yer buldu.

Engelli vatandaşlara otomobil alımında maddi kolaylık sağlayan ÖTV muafiyetinde güncelleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı.

ÖTV MUAFİYETİ LİMİTİ YÜKSELDİ

ÖTV muafiyeti limiti 2026 yılı için 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseltildi. Yüzde 90 ve üzeri engelli olan vatandaşlar, fiyatı yeni üst limit sınırında veya altında kalan araçları ÖTV'siz satın alabilecek.

Birinci derece yakınların da kullanabildiği muafiyetle alınan araçlardan ayrıca motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmıyor.

ÖTV muafiyetli araç satışına Aralık 2024'te getirilen kurallar nedeniyle söz konusu araçlar için yüzde 40 yerlilik şartı aranmaya başlanmıiş ayrıca bu araçlar için 5 yıl boyunca satamama kuralı 10 yıla çıkarılmıştı.

5 TANE SUV ALINABİLECEKLER LİSTESİNDE

Engelli vatandaşların alabileceği araç seçenekleri bu kurallar nedeniyle oldukça az bir sayıya inerken limit güncellemesi ellerini biraz daha rahatlattı.

Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyeti kapsamına giren otomobiller şöyle:

  • Togg T10X

tv-muafiyeti-limiti-yukseldi-5-tane-suv-alinabilecekler-listesinde-6.jpg

  • Togg T10F
  • Fiat Egea Ailesi (Egea sedan, Egea hatchback, Egea cross, Egea station wagon)

tv-muafiyeti-limiti-yukseldi-5-tane-suv-alinabilecekler-listesinde-5.jpg

  • Renault Clio
  • Renault Megane
  • Renault Duster

tv-muafiyeti-limiti-yukseldi-5-tane-suv-alinabilecekler-listesinde-4.jpg

  • Hyundai i10
  • Hyundai i20
  • Hyundai Bayon

tv-muafiyeti-limiti-yukseldi-5-tane-suv-alinabilecekler-listesinde-3.jpg

  • Toyota C-HR

tv-muafiyeti-limiti-yukseldi-5-tane-suv-alinabilecekler-listesinde-2.jpg

  • Toyota Corolla

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

