ÖTV muafiyeti limiti yükseldi: 5 tane SUV alınabilecekler listesinde

Engelli vatandaşlara otomobil alımında maddi kolaylık sağlayan ÖTV muafiyetinde güncelleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı.

ÖTV MUAFİYETİ LİMİTİ YÜKSELDİ

ÖTV muafiyeti limiti 2026 yılı için 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseltildi. Yüzde 90 ve üzeri engelli olan vatandaşlar, fiyatı yeni üst limit sınırında veya altında kalan araçları ÖTV'siz satın alabilecek.

Birinci derece yakınların da kullanabildiği muafiyetle alınan araçlardan ayrıca motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmıyor.

ÖTV muafiyetli araç satışına Aralık 2024'te getirilen kurallar nedeniyle söz konusu araçlar için yüzde 40 yerlilik şartı aranmaya başlanmıiş ayrıca bu araçlar için 5 yıl boyunca satamama kuralı 10 yıla çıkarılmıştı.

5 TANE SUV ALINABİLECEKLER LİSTESİNDE

Engelli vatandaşların alabileceği araç seçenekleri bu kurallar nedeniyle oldukça az bir sayıya inerken limit güncellemesi ellerini biraz daha rahatlattı.

Türkiye’de üretilen ve ÖTV muafiyeti kapsamına giren otomobiller şöyle:

Togg T10X

Togg T10F

Fiat Egea Ailesi (Egea sedan, Egea hatchback, Egea cross, Egea station wagon)

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota C-HR