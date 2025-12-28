OSB’lerde uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri açıklandı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Elektrikten doğal gaza... Zamlı tarifeler belli oldu

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

DAĞITIM BEDELİ NEDİR?

Dağıtım firmaları, bulundukları bölgedeki tüketicilere dağıtım şebekesi yardımıyla elektrik ulaştırılması, sayaçların okunması, bakım ve onarımların yapılması gibi işlemlerden sorumludur.

Dağıtım bedeli, bütün bu yapılan çalışmalar için bölgedeki dağıtımların aldığı bedeldir.