Orta sınıf çöktü sözü boşa değilmiş! İktisat profesörü açıkladı: 18 asgari maaş ile anca..

Vatandaş "sıkı" mali politikaların yarattığı ekonomik krizle mücadele ederken yüksek enflasyonun sebebini maaş zamlarına bağlayan ekonomi yönetiminin ortaya attığı kuramsal çerçeve bir gelir sınıfını neredeyse bitme noktasına getiridi

Orta sınıfın tanımını rakamlar ve harcama esnekliğiyle yeniden anlatan Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, asgari ücretle kıyaslanınca vahameti daha da ortaya çıkan acı tabloyu açıkladı.

İKTİSAT PROFESÖRÜ AÇIKLADI: 18 ASGARİ MAAŞ İLE ANCA..

Oksijen'den Mine Şenocaklı'ya konuşan Sadi Uzunoğlu, gelişmiş toplumlarda sayısı fazla olması gereken orta sınıfı, aylık gelirice harcama kabiliyetiyle sınıflandırdı. Buna göre; Hanesine ayda 200 bin lira girenler alt orta kesimi oluşturdu. 300-400 bin lira arası geliri olanlar ortanın ortasını oluştururken üst orta gelirli kesimde gelir miktarı 500 bin lira gibi bir rakamı işaret etti.

Türkiye'nin maaşlı çalışanlarının gelirini ve geçmişteki durumu göz önüne alınca tanıma şaşıran Mine Şenocaklı, Uzunoğlu ile iki yıl önce yaptığı röportajdaki 'üst orta kesimin aylık 100 bin lira gelire sahip olması gerektiği' yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Asgari ücret herkesi vurdu: İsa Karakaş "mihenk taşı" diyerek açıkladı

2 yılda 5 kat artan gelir sınırı sert değişimi açıkça ortaya koyarken üst orta kesimin “Bir eviniz, bir arabanız olacak. Çocuklarınızı özel okulda okutabileceksiniz. Yılda iki kez tatil yapabileceksiniz. Ayda bir-iki konsere, tiyatroya gidebileceksiniz. Ayrıca da gelirinizin bir bölümünü tasarruf edeceksiniz!” tanımının da artık geçerliliğini yitirmesi dikkat çekti.

Orta alt gelire sahip olmak için aylık kazancın 7,12 asgari ücrete denk gelmesi uçurumu gözler önüne sererken üst orta gelir sınıfına geçmek için 17,80 yani yaklaşık 18 asgari ücret gelirine sahip olunması gerektiği gelir sınıfındaki geçişin neredeyse imkansız olduğunu ortaya koydu.

ORTA SINIF ÇÖKTÜ SÖZÜ BOŞA DEĞİLMİŞ!

Aralık ayında açıklanan 28 bin 75 liralık asgari ücret ilk saniye de Kasım ayı açlık sınırının altında kaldı. Aralık ayında 30 bin lirayı aşan açlık sınırıyla ikinci darbeyi de aldı.

30 Aralık 2025 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre Türkiye'de 32 milyon 737 bin çalışan bulunurken yaklaşık 7 buçuk milyona yakını asgari ücretliyi 4 milyona yakını da asgari ücrete yakın maaşa çalışanlardan oluşuyor. Buna milyonlarca kök maaş ve asgari ücret yakını aralığındaki emekliyi de ekleyince sayı genel ücrete yaklaşan hale geliyor.

Hal böyle olunca Prof. Sadi Uzunoğlu'nun açıkladığı rakamlara ulaşabilen vatadanşların sayısınının sınırlı kalması "Orta sınıf çöktü sözü boşa değilmiş!" dedirtti.