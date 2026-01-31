Öncelikli ürünler listesi güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli üretimde öncelik verilecek sektörlerin listesini güncelledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli üretimde öncelik verilecek sektörlerin listesini yeniden düzenledi.

Kimyadan eczacılığa, bilgisayardan ulaşım araçlarına kadar pek çok alanda kapsam genişletilirken; listede ilk kez yapay zeka ve dijital ikiz gibi "yenilikçi" başlıklar yer aldı. Ancak döviz kurlarındaki tırmanış ve ithal ara malı bağımlılığı, yerli üretim hedeflerinin önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ediyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE MERCEK

2024/06/20/e-ihracat.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle birlikte, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip stratejik sektörlerde güncellemeye gidildi. Katma değerli üretimin artırılması hedeflenen yeni listede şu sektörler öne çıkıyor:

KİMYA VE ECZACILIK: İlaç ve kimyasal hammadde üretiminde kapsam genişletildi.

ELEKTRONİK VE OPTİK: Bilgisayar ve hassas cihaz imalatına yönelik yeni ürünler listeye eklendi.

MAKİNE VE ULAŞIM ARAÇLARI: Yerli sanayinin ana damarı olan bu alanlarda ürün grupları güncellendi.

TIBBİ CİHAZLAR: Dişçilik ve genel tıp alanındaki araç gereç üretimi öncelik kapsamına alındı.

LİSTEYE "YAPAY ZEKA" DAMGASI

Bakanlık, "Yenilikçi Teknoloji Alanları" listesinde ise dijital dönüşüme ağırlık verdi. Üretken yapay zeka teknolojileri, enerji sistemlerinin yapay zeka ile optimize edilmesi ve doğal dil işleme (metin ve konuşmadan anlama) gibi başlıklar stratejik önem kazandı.

Bakanlık teknoloji ihracatı verilerini açıkladıBakanlık teknoloji ihracatı verilerini açıkladı

Ayrıca dijital ikiz teknolojileri de Türkiye’nin öncelikli teknoloji alanları arasındaki yerini aldı.

HEDEF KATMA DEĞER, GERÇEK İTHALAT

2024/06/20/e-ihracat-nasil-yapilir2.jpg

Yapılan düzenlemeyle birlikte yerli üretimin artırılması ve cari açığın düşürülmesi amaçlanıyor.

Ancak sanayi üretimindeki ara malı ithalatı oranı göz önüne alındığında, bu listelerdeki ürünlerin ne kadarının "tam yerli" olacağı merak konusu.

Sanayicinin enerji ve hammadde maliyetleri artarken, sadece ürün listelerini güncellemenin üretim hacmine etkisi ancak uygulama sürecindeki teşvik ve hammadde desteğiyle ölçülebilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

