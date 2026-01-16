Bakanlık teknoloji ihracatı verilerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılına ait teknoloji ihracatı verilerini açıkladı. Buna göre, 112 milyar dolarlık teknoloji ihracatı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin teknoloji düzeyinde ilerleme kaydedildi.

2025 yılı genelinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin satışı bir önceki yıla oranla %10,8 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi.

Bu ivme sonucunda, Türkiye’nin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki teknoloji payı %43,5’e kadar yükselmiş durumda. Bakanlık, bunu son 23 yılda uygulanan sanayi politikalarının ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) gibi programların bir sonucu olarak nitelendirdi.

KULLANILAN ARAÇ YELPAZESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu teknolojik atılımda kullanılan temel araçlar ise oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Merkez Bankası tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi finansal teşviklerin yanı sıra, özellikle savunma sanayisindeki yerlileşme adımlarının bu ihracat rakamlarını yukarı taşıyan ana motor olduğu vurgulanıyor.

Ticaret Bakanlığı ayrıca; Turquality, Ur-Ge ve Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği gibi markalaşma odaklı programlarla ihracatın tabana yayılmasını ve dijitalleşmesini hedeflediğini belirtiyor.

Ancak bu devasa teşvik paketlerinin ve milyarlarca dolarlık ihracatın, halkın günlük hayatına "ucuzluk" veya "refah" olarak dönmemesi ciddi bir çelişki olarak ortada duruyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

