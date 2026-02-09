Ocak ayında en çok altın kazandırdı ama bakın hangi altın

Ocak ayında en çok altın kazandırdı ama bakın hangi altın
TÜİK'in verilerine göre külçe altın; aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık bazda tüm yatırım araçlarını geride bırakarak yatırımcısına en yüksek reel kazancı sunan araç oldu. Dolar ve Euro ise enflasyon karşısında yatırımcısına kaybettirerek dönemin en zayıf halkaları olarak kaydedildi. İşte Ocak 2026'da en iyi ve en kötü performanslar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Ocak ayında enflasyondan arındırılmış kazançlarda külçe altının tartışmasız liderliğini ortaya koydu. Hem Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) hem de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde altın, diğer finansal araçlara göre belirgin bir fark attı.

OCAK AYI KARNESİ: ALTIN VE BORSA KAZANDIRDI

Ocak ayında yatırım araçlarının reel getiri oranları enflasyon türüne göre şu şekilde gerçekleşti:

Külçe Altın: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,45 oranında aylık en yüksek reel getiriyi sağladı.

BIST 100 Endeksi: Borsa İstanbul, Yİ-ÜFE ile %9,50, TÜFE ile %7,23 reel kazanç sağlayarak altını yakından takip etti.

DİBS ve Mevduat: Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Yİ-ÜFE ile %1,93 kazandırırken; Mevduat Faizi (brüt) %0,31 ile sınırlı bir getiri sundu. Ancak TÜFE baz alındığında DİBS %0,18, mevduat ise %1,76 kayba yol açtı.

Döviz Kaybettirdi: Amerikan Doları TÜFE ile %3,43, Avro (Euro) ise %3,22 oranında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

UZUN VADEDE ALTININ DOMİNASYONU SÜRÜYOR

Külçe altın, sadece Ocak ayında değil, daha uzun periyotlarda da rakipsizliğini korudu:

3 Aylık: Yİ-ÜFE ile %13,37, TÜFE ile %10,84 reel getiriyle zirvede yer aldı.

6 Aylık: Yİ-ÜFE ile %40,16, TÜFE ile %35,44 oranında yüksek bir getiri performansı sergiledi.

Yıllık: Yıllık bazda külçe altın, Yİ-ÜFE ile %70,97, TÜFE ile %66,41 ile yatırımcısını enflasyona karşı en güçlü koruyan araç oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE DİĞER ARAÇLAR

Yıllık finansal tabloya göre, altının ardından Euro ve mevduat faizi pozitif tarafta kalırken, Dolar ve Borsa TÜFE bazında yatırımcısını üzdü:

Kazandıranlar (TÜFE bazlı): Avro %5,49, Mevduat Faizi %4,39 ve DİBS %3,28 oranında reel getiri sağladı.

Kaybettirenler (TÜFE bazlı): Amerikan Doları yıllıkta %6,93, BIST 100 endeksi ise %3,16 oranında reel kayıp yaşattı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

